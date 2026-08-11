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TCV: Towle Value ETF

33.51 USD 0.11 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TCV за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.45, а максимальная — 33.58.

Следите за динамикой Towle Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TCV сегодня?

Towle Value ETF (TCV) сегодня оценивается на уровне 33.51. Инструмент торгуется в пределах 33.45 - 33.58, вчерашнее закрытие составило 33.40, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TCV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Towle Value ETF?

Towle Value ETF в настоящее время оценивается в 33.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 31.52% и USD. Отслеживайте движения TCV на графике в реальном времени.

Как купить акции TCV?

Вы можете купить акции Towle Value ETF (TCV) по текущей цене 33.51. Ордера обычно размещаются около 33.51 или 33.81, тогда как 23 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TCV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TCV?

Инвестирование в Towle Value ETF предполагает учет годового диапазона 24.70 - 33.88 и текущей цены 33.51. Многие сравнивают 0.96% и 15.43% перед размещением ордеров на 33.51 или 33.81. Изучайте ежедневные изменения цены TCV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Towle Value ETF?

Самая высокая цена Towle Value ETF (TCV) за последний год составила 33.88. Акции заметно колебались в пределах 24.70 - 33.88, сравнение с 33.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Towle Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Towle Value ETF?

Самая низкая цена Towle Value ETF (TCV) за год составила 24.70. Сравнение с текущими 33.51 и 24.70 - 33.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TCV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TCV?

В прошлом Towle Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.40 и 31.52% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.45 33.58
Годовой диапазон
24.70 33.88
Предыдущее закрытие
33.40
Open
33.47
Bid
33.51
Ask
33.81
Low
33.45
High
33.58
Объем
23
Дневное изменение
0.33%
Месячное изменение
0.96%
6-месячное изменение
15.43%
Годовое изменение
31.52%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%