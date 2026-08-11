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TCV: Towle Value ETF
Курс TCV за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.45, а максимальная — 33.58.
Следите за динамикой Towle Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TCV сегодня?
Towle Value ETF (TCV) сегодня оценивается на уровне 33.51. Инструмент торгуется в пределах 33.45 - 33.58, вчерашнее закрытие составило 33.40, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TCV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Towle Value ETF?
Towle Value ETF в настоящее время оценивается в 33.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 31.52% и USD. Отслеживайте движения TCV на графике в реальном времени.
Как купить акции TCV?
Вы можете купить акции Towle Value ETF (TCV) по текущей цене 33.51. Ордера обычно размещаются около 33.51 или 33.81, тогда как 23 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TCV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TCV?
Инвестирование в Towle Value ETF предполагает учет годового диапазона 24.70 - 33.88 и текущей цены 33.51. Многие сравнивают 0.96% и 15.43% перед размещением ордеров на 33.51 или 33.81. Изучайте ежедневные изменения цены TCV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Towle Value ETF?
Самая высокая цена Towle Value ETF (TCV) за последний год составила 33.88. Акции заметно колебались в пределах 24.70 - 33.88, сравнение с 33.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Towle Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Towle Value ETF?
Самая низкая цена Towle Value ETF (TCV) за год составила 24.70. Сравнение с текущими 33.51 и 24.70 - 33.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TCV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TCV?
В прошлом Towle Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.40 и 31.52% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.40
- Open
- 33.47
- Bid
- 33.51
- Ask
- 33.81
- Low
- 33.45
- High
- 33.58
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- 0.33%
- Месячное изменение
- 0.96%
- 6-месячное изменение
- 15.43%
- Годовое изменение
- 31.52%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%