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TCV: Towle Value ETF

33.49 USD 0.02 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TCV汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点33.48和高点33.73进行交易。

关注Towle Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TCV股票今天的价格是多少？

Towle Value ETF股票今天的定价为33.49。它在33.48 - 33.73范围内交易，昨天的收盘价为33.51，交易量达到21。TCV的实时价格图表显示了这些更新。

Towle Value ETF股票是否支付股息？

Towle Value ETF目前的价值为33.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.44%和USD。实时查看图表以跟踪TCV走势。

如何购买TCV股票？

您可以以33.49的当前价格购买Towle Value ETF股票。订单通常设置在33.49或33.79附近，而21和-0.71%显示市场活动。立即关注TCV的实时图表更新。

如何投资TCV股票？

投资Towle Value ETF需要考虑年度范围24.70 - 33.88和当前价格33.49。许多人在以33.49或33.79下订单之前，会比较0.90%和。实时查看TCV价格图表，了解每日变化。

Towle Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Towle Value ETF的最高价格是33.88。在24.70 - 33.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Towle Value ETF的绩效。

Towle Value ETF股票的最低价格是多少？

Towle Value ETF（TCV）的最低价格为24.70。将其与当前的33.49和24.70 - 33.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TCV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TCV股票是什么时候拆分的？

Towle Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.51和31.44%中可见。

日范围
33.48 33.73
年范围
24.70 33.88
前一天收盘价
33.51
开盘价
33.73
卖价
33.49
买价
33.79
最低价
33.48
最高价
33.73
交易量
21
日变化
-0.06%
月变化
0.90%
6个月变化
15.36%
年变化
31.44%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%