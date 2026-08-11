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TCPB: Thrivent Core Plus Bond ETF
Курс TCPB за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.01, а максимальная — 50.04.
Следите за динамикой Thrivent Core Plus Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TCPB сегодня?
Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB) сегодня оценивается на уровне 50.04. Инструмент торгуется в пределах 50.01 - 50.04, вчерашнее закрытие составило 50.00, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TCPB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Thrivent Core Plus Bond ETF?
Thrivent Core Plus Bond ETF в настоящее время оценивается в 50.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.31% и USD. Отслеживайте движения TCPB на графике в реальном времени.
Как купить акции TCPB?
Вы можете купить акции Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB) по текущей цене 50.04. Ордера обычно размещаются около 50.04 или 50.34, тогда как 8 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TCPB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TCPB?
Инвестирование в Thrivent Core Plus Bond ETF предполагает учет годового диапазона 49.73 - 51.96 и текущей цены 50.04. Многие сравнивают 0.16% и -3.13% перед размещением ордеров на 50.04 или 50.34. Изучайте ежедневные изменения цены TCPB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Thrivent Core Plus Bond ETF?
Самая высокая цена Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB) за последний год составила 51.96. Акции заметно колебались в пределах 49.73 - 51.96, сравнение с 50.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Thrivent Core Plus Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Thrivent Core Plus Bond ETF?
Самая низкая цена Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB) за год составила 49.73. Сравнение с текущими 50.04 и 49.73 - 51.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TCPB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TCPB?
В прошлом Thrivent Core Plus Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.00 и -3.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.00
- Open
- 50.02
- Bid
- 50.04
- Ask
- 50.34
- Low
- 50.01
- High
- 50.04
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 0.16%
- 6-месячное изменение
- -3.13%
- Годовое изменение
- -3.31%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%