КотировкиРазделы
Валюты / TCPB
Назад в Рынок акций США

TCPB: Thrivent Core Plus Bond ETF

50.04 USD 0.04 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TCPB за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.01, а максимальная — 50.04.

Следите за динамикой Thrivent Core Plus Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TCPB сегодня?

Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB) сегодня оценивается на уровне 50.04. Инструмент торгуется в пределах 50.01 - 50.04, вчерашнее закрытие составило 50.00, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TCPB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Thrivent Core Plus Bond ETF?

Thrivent Core Plus Bond ETF в настоящее время оценивается в 50.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.31% и USD. Отслеживайте движения TCPB на графике в реальном времени.

Как купить акции TCPB?

Вы можете купить акции Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB) по текущей цене 50.04. Ордера обычно размещаются около 50.04 или 50.34, тогда как 8 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TCPB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TCPB?

Инвестирование в Thrivent Core Plus Bond ETF предполагает учет годового диапазона 49.73 - 51.96 и текущей цены 50.04. Многие сравнивают 0.16% и -3.13% перед размещением ордеров на 50.04 или 50.34. Изучайте ежедневные изменения цены TCPB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Thrivent Core Plus Bond ETF?

Самая высокая цена Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB) за последний год составила 51.96. Акции заметно колебались в пределах 49.73 - 51.96, сравнение с 50.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Thrivent Core Plus Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Thrivent Core Plus Bond ETF?

Самая низкая цена Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB) за год составила 49.73. Сравнение с текущими 50.04 и 49.73 - 51.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TCPB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TCPB?

В прошлом Thrivent Core Plus Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.00 и -3.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.01 50.04
Годовой диапазон
49.73 51.96
Предыдущее закрытие
50.00
Open
50.02
Bid
50.04
Ask
50.34
Low
50.01
High
50.04
Объем
8
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
0.16%
6-месячное изменение
-3.13%
Годовое изменение
-3.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%