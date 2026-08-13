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TCPB: Thrivent Core Plus Bond ETF

49.94 USD 0.06 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TCPB汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点49.92和高点50.04进行交易。

关注Thrivent Core Plus Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TCPB股票今天的价格是多少？

Thrivent Core Plus Bond ETF股票今天的定价为49.94。它在49.92 - 50.04范围内交易，昨天的收盘价为50.00，交易量达到28。TCPB的实时价格图表显示了这些更新。

Thrivent Core Plus Bond ETF股票是否支付股息？

Thrivent Core Plus Bond ETF目前的价值为49.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.50%和USD。实时查看图表以跟踪TCPB走势。

如何购买TCPB股票？

您可以以49.94的当前价格购买Thrivent Core Plus Bond ETF股票。订单通常设置在49.94或50.24附近，而28和-0.16%显示市场活动。立即关注TCPB的实时图表更新。

如何投资TCPB股票？

投资Thrivent Core Plus Bond ETF需要考虑年度范围49.73 - 51.96和当前价格49.94。许多人在以49.94或50.24下订单之前，会比较-0.04%和。实时查看TCPB价格图表，了解每日变化。

Thrivent Core Plus Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Thrivent Core Plus Bond ETF的最高价格是51.96。在49.73 - 51.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Thrivent Core Plus Bond ETF的绩效。

Thrivent Core Plus Bond ETF股票的最低价格是多少？

Thrivent Core Plus Bond ETF（TCPB）的最低价格为49.73。将其与当前的49.94和49.73 - 51.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TCPB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TCPB股票是什么时候拆分的？

Thrivent Core Plus Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.00和-3.50%中可见。

日范围
49.92 50.04
年范围
49.73 51.96
前一天收盘价
50.00
开盘价
50.02
卖价
49.94
买价
50.24
最低价
49.92
最高价
50.04
交易量
28
日变化
-0.12%
月变化
-0.04%
6个月变化
-3.32%
年变化
-3.50%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%