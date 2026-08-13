TCPB股票今天的价格是多少？ Thrivent Core Plus Bond ETF股票今天的定价为49.94。它在49.92 - 50.04范围内交易，昨天的收盘价为50.00，交易量达到28。TCPB的实时价格图表显示了这些更新。

Thrivent Core Plus Bond ETF股票是否支付股息？ Thrivent Core Plus Bond ETF目前的价值为49.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.50%和USD。实时查看图表以跟踪TCPB走势。

如何购买TCPB股票？ 您可以以49.94的当前价格购买Thrivent Core Plus Bond ETF股票。订单通常设置在49.94或50.24附近，而28和-0.16%显示市场活动。立即关注TCPB的实时图表更新。

如何投资TCPB股票？ 投资Thrivent Core Plus Bond ETF需要考虑年度范围49.73 - 51.96和当前价格49.94。许多人在以49.94或50.24下订单之前，会比较-0.04%和。实时查看TCPB价格图表，了解每日变化。

Thrivent Core Plus Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Thrivent Core Plus Bond ETF的最高价格是51.96。在49.73 - 51.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Thrivent Core Plus Bond ETF的绩效。

Thrivent Core Plus Bond ETF股票的最低价格是多少？ Thrivent Core Plus Bond ETF（TCPB）的最低价格为49.73。将其与当前的49.94和49.73 - 51.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TCPB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。