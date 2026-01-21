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TCHP: T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
Курс TCHP за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.25, а максимальная — 51.75.
Следите за динамикой T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TCHP сегодня?
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) сегодня оценивается на уровне 51.49. Инструмент торгуется в пределах 51.25 - 51.75, вчерашнее закрытие составило 51.55, а торговый объем достиг 280. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TCHP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF?
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF в настоящее время оценивается в 51.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.68% и USD. Отслеживайте движения TCHP на графике в реальном времени.
Как купить акции TCHP?
Вы можете купить акции T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) по текущей цене 51.49. Ордера обычно размещаются около 51.49 или 51.79, тогда как 280 и -0.50% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TCHP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TCHP?
Инвестирование в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF предполагает учет годового диапазона 42.25 - 53.26 и текущей цены 51.49. Многие сравнивают 5.10% и 11.55% перед размещением ордеров на 51.49 или 51.79. Изучайте ежедневные изменения цены TCHP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF?
Самая высокая цена T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) за последний год составила 53.26. Акции заметно колебались в пределах 42.25 - 53.26, сравнение с 51.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF?
Самая низкая цена T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) за год составила 42.25. Сравнение с текущими 51.49 и 42.25 - 53.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TCHP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TCHP?
В прошлом T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.55 и 10.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 51.55
- Open
- 51.75
- Bid
- 51.49
- Ask
- 51.79
- Low
- 51.25
- High
- 51.75
- Объем
- 280
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 5.10%
- 6-месячное изменение
- 11.55%
- Годовое изменение
- 10.68%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%