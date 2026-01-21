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TCHP: T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

51.06 USD 0.43 (0.84%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TCHP汇率已更改-0.84%。当日，交易品种以低点51.03和高点51.54进行交易。

关注T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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  • MN

TCHP新闻

常见问题解答

TCHP股票今天的价格是多少？

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF股票今天的定价为51.06。它在51.03 - 51.54范围内交易，昨天的收盘价为51.49，交易量达到483。TCHP的实时价格图表显示了这些更新。

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF股票是否支付股息？

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF目前的价值为51.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.76%和USD。实时查看图表以跟踪TCHP走势。

如何购买TCHP股票？

您可以以51.06的当前价格购买T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF股票。订单通常设置在51.06或51.36附近，而483和-0.74%显示市场活动。立即关注TCHP的实时图表更新。

如何投资TCHP股票？

投资T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF需要考虑年度范围42.25 - 53.26和当前价格51.06。许多人在以51.06或51.36下订单之前，会比较4.23%和。实时查看TCHP价格图表，了解每日变化。

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF的最高价格是53.26。在42.25 - 53.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF的绩效。

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF股票的最低价格是多少？

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF（TCHP）的最低价格为42.25。将其与当前的51.06和42.25 - 53.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TCHP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TCHP股票是什么时候拆分的？

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.49和9.76%中可见。

日范围
51.03 51.54
年范围
42.25 53.26
前一天收盘价
51.49
开盘价
51.44
卖价
51.06
买价
51.36
最低价
51.03
最高价
51.54
交易量
483
日变化
-0.84%
月变化
4.23%
6个月变化
10.62%
年变化
9.76%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%