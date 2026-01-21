TCHP: T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
今日TCHP汇率已更改-0.84%。当日，交易品种以低点51.03和高点51.54进行交易。
关注T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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常见问题解答
TCHP股票今天的价格是多少？
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF股票今天的定价为51.06。它在51.03 - 51.54范围内交易，昨天的收盘价为51.49，交易量达到483。TCHP的实时价格图表显示了这些更新。
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF股票是否支付股息？
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF目前的价值为51.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.76%和USD。实时查看图表以跟踪TCHP走势。
如何购买TCHP股票？
您可以以51.06的当前价格购买T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF股票。订单通常设置在51.06或51.36附近，而483和-0.74%显示市场活动。立即关注TCHP的实时图表更新。
如何投资TCHP股票？
投资T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF需要考虑年度范围42.25 - 53.26和当前价格51.06。许多人在以51.06或51.36下订单之前，会比较4.23%和。实时查看TCHP价格图表，了解每日变化。
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF的最高价格是53.26。在42.25 - 53.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF的绩效。
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF股票的最低价格是多少？
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF（TCHP）的最低价格为42.25。将其与当前的51.06和42.25 - 53.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TCHP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TCHP股票是什么时候拆分的？
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.49和9.76%中可见。
- 前一天收盘价
- 51.49
- 开盘价
- 51.44
- 卖价
- 51.06
- 买价
- 51.36
- 最低价
- 51.03
- 最高价
- 51.54
- 交易量
- 483
- 日变化
- -0.84%
- 月变化
- 4.23%
- 6个月变化
- 10.62%
- 年变化
- 9.76%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%