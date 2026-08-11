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TCAI: Tortoise AI Infrastructure ETF
Курс TCAI за сегодня изменился на 1.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.96, а максимальная — 47.36.
Следите за динамикой Tortoise AI Infrastructure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TCAI сегодня?
Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) сегодня оценивается на уровне 47.31. Инструмент торгуется в пределах 46.96 - 47.36, вчерашнее закрытие составило 46.57, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TCAI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tortoise AI Infrastructure ETF?
Tortoise AI Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 47.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 86.37% и USD. Отслеживайте движения TCAI на графике в реальном времени.
Как купить акции TCAI?
Вы можете купить акции Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) по текущей цене 47.31. Ордера обычно размещаются около 47.31 или 47.61, тогда как 20 и 0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TCAI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TCAI?
Инвестирование в Tortoise AI Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 25.38 - 58.62 и текущей цены 47.31. Многие сравнивают 4.90% и 27.21% перед размещением ордеров на 47.31 или 47.61. Изучайте ежедневные изменения цены TCAI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tortoise AI Infrastructure ETF?
Самая высокая цена Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) за последний год составила 58.62. Акции заметно колебались в пределах 25.38 - 58.62, сравнение с 46.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tortoise AI Infrastructure ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tortoise AI Infrastructure ETF?
Самая низкая цена Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) за год составила 25.38. Сравнение с текущими 47.31 и 25.38 - 58.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TCAI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TCAI?
В прошлом Tortoise AI Infrastructure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.57 и 86.37% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.57
- Open
- 47.13
- Bid
- 47.31
- Ask
- 47.61
- Low
- 46.96
- High
- 47.36
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- 1.59%
- Месячное изменение
- 4.90%
- 6-месячное изменение
- 27.21%
- Годовое изменение
- 86.37%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%