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TCAI: Tortoise AI Infrastructure ETF

47.31 USD 0.74 (1.59%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TCAI за сегодня изменился на 1.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.96, а максимальная — 47.36.

Следите за динамикой Tortoise AI Infrastructure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TCAI сегодня?

Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) сегодня оценивается на уровне 47.31. Инструмент торгуется в пределах 46.96 - 47.36, вчерашнее закрытие составило 46.57, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TCAI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tortoise AI Infrastructure ETF?

Tortoise AI Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 47.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 86.37% и USD. Отслеживайте движения TCAI на графике в реальном времени.

Как купить акции TCAI?

Вы можете купить акции Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) по текущей цене 47.31. Ордера обычно размещаются около 47.31 или 47.61, тогда как 20 и 0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TCAI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TCAI?

Инвестирование в Tortoise AI Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 25.38 - 58.62 и текущей цены 47.31. Многие сравнивают 4.90% и 27.21% перед размещением ордеров на 47.31 или 47.61. Изучайте ежедневные изменения цены TCAI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tortoise AI Infrastructure ETF?

Самая высокая цена Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) за последний год составила 58.62. Акции заметно колебались в пределах 25.38 - 58.62, сравнение с 46.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tortoise AI Infrastructure ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tortoise AI Infrastructure ETF?

Самая низкая цена Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) за год составила 25.38. Сравнение с текущими 47.31 и 25.38 - 58.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TCAI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TCAI?

В прошлом Tortoise AI Infrastructure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.57 и 86.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.96 47.36
Годовой диапазон
25.38 58.62
Предыдущее закрытие
46.57
Open
47.13
Bid
47.31
Ask
47.61
Low
46.96
High
47.36
Объем
20
Дневное изменение
1.59%
Месячное изменение
4.90%
6-месячное изменение
27.21%
Годовое изменение
86.37%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%