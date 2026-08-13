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TCAI: Tortoise AI Infrastructure ETF

47.21 USD 0.64 (1.37%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TCAI汇率已更改1.37%。当日，交易品种以低点46.82和高点47.44进行交易。

关注Tortoise AI Infrastructure ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TCAI股票今天的价格是多少？

Tortoise AI Infrastructure ETF股票今天的定价为47.21。它在46.82 - 47.44范围内交易，昨天的收盘价为46.57，交易量达到115。TCAI的实时价格图表显示了这些更新。

Tortoise AI Infrastructure ETF股票是否支付股息？

Tortoise AI Infrastructure ETF目前的价值为47.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注85.98%和USD。实时查看图表以跟踪TCAI走势。

如何购买TCAI股票？

您可以以47.21的当前价格购买Tortoise AI Infrastructure ETF股票。订单通常设置在47.21或47.51附近，而115和0.17%显示市场活动。立即关注TCAI的实时图表更新。

如何投资TCAI股票？

投资Tortoise AI Infrastructure ETF需要考虑年度范围25.38 - 58.62和当前价格47.21。许多人在以47.21或47.51下订单之前，会比较4.68%和。实时查看TCAI价格图表，了解每日变化。

Tortoise AI Infrastructure ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tortoise AI Infrastructure ETF的最高价格是58.62。在25.38 - 58.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tortoise AI Infrastructure ETF的绩效。

Tortoise AI Infrastructure ETF股票的最低价格是多少？

Tortoise AI Infrastructure ETF（TCAI）的最低价格为25.38。将其与当前的47.21和25.38 - 58.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TCAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TCAI股票是什么时候拆分的？

Tortoise AI Infrastructure ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.57和85.98%中可见。

日范围
46.82 47.44
年范围
25.38 58.62
前一天收盘价
46.57
开盘价
47.13
卖价
47.21
买价
47.51
最低价
46.82
最高价
47.44
交易量
115
日变化
1.37%
月变化
4.68%
6个月变化
26.94%
年变化
85.98%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%