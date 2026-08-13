TCAI: Tortoise AI Infrastructure ETF
今日TCAI汇率已更改1.37%。当日，交易品种以低点46.82和高点47.44进行交易。
关注Tortoise AI Infrastructure ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TCAI股票今天的价格是多少？
Tortoise AI Infrastructure ETF股票今天的定价为47.21。它在46.82 - 47.44范围内交易，昨天的收盘价为46.57，交易量达到115。TCAI的实时价格图表显示了这些更新。
Tortoise AI Infrastructure ETF股票是否支付股息？
Tortoise AI Infrastructure ETF目前的价值为47.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注85.98%和USD。实时查看图表以跟踪TCAI走势。
如何购买TCAI股票？
您可以以47.21的当前价格购买Tortoise AI Infrastructure ETF股票。订单通常设置在47.21或47.51附近，而115和0.17%显示市场活动。立即关注TCAI的实时图表更新。
如何投资TCAI股票？
投资Tortoise AI Infrastructure ETF需要考虑年度范围25.38 - 58.62和当前价格47.21。许多人在以47.21或47.51下订单之前，会比较4.68%和。实时查看TCAI价格图表，了解每日变化。
Tortoise AI Infrastructure ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tortoise AI Infrastructure ETF的最高价格是58.62。在25.38 - 58.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tortoise AI Infrastructure ETF的绩效。
Tortoise AI Infrastructure ETF股票的最低价格是多少？
Tortoise AI Infrastructure ETF（TCAI）的最低价格为25.38。将其与当前的47.21和25.38 - 58.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TCAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TCAI股票是什么时候拆分的？
Tortoise AI Infrastructure ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.57和85.98%中可见。
- 前一天收盘价
- 46.57
- 开盘价
- 47.13
- 卖价
- 47.21
- 买价
- 47.51
- 最低价
- 46.82
- 最高价
- 47.44
- 交易量
- 115
- 日变化
- 1.37%
- 月变化
- 4.68%
- 6个月变化
- 26.94%
- 年变化
- 85.98%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%