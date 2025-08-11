КотировкиРазделы
Валюты / TCAF
Назад в Рынок акций США

TCAF: T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A

42.96 USD 0.09 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TCAF за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.81, а максимальная — 43.02.

Следите за динамикой T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости TCAF

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TCAF сегодня?

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A (TCAF) сегодня оценивается на уровне 42.96. Инструмент торгуется в пределах 42.81 - 43.02, вчерашнее закрытие составило 42.87, а торговый объем достиг 258. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TCAF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A?

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A в настоящее время оценивается в 42.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.17% и USD. Отслеживайте движения TCAF на графике в реальном времени.

Как купить акции TCAF?

Вы можете купить акции T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A (TCAF) по текущей цене 42.96. Ордера обычно размещаются около 42.96 или 43.26, тогда как 258 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TCAF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TCAF?

Инвестирование в T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A предполагает учет годового диапазона 34.43 - 43.02 и текущей цены 42.96. Многие сравнивают 3.19% и 15.24% перед размещением ордеров на 42.96 или 43.26. Изучайте ежедневные изменения цены TCAF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A?

Самая высокая цена T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A (TCAF) за последний год составила 43.02. Акции заметно колебались в пределах 34.43 - 43.02, сравнение с 42.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A?

Самая низкая цена T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A (TCAF) за год составила 34.43. Сравнение с текущими 42.96 и 34.43 - 43.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TCAF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TCAF?

В прошлом T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.87 и 15.17% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.81 43.02
Годовой диапазон
34.43 43.02
Предыдущее закрытие
42.87
Open
43.02
Bid
42.96
Ask
43.26
Low
42.81
High
43.02
Объем
258
Дневное изменение
0.21%
Месячное изменение
3.19%
6-месячное изменение
15.24%
Годовое изменение
15.17%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%