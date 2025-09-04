TCAF: T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A
今日TCAF汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点42.78和高点43.02进行交易。
关注T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TCAF新闻
- TCAF: A Few Factor Improvements Since April, Yet Outperformance Still Unlikely, Hold(TCAF)
- A veteran investor is kicking Tesla out of the ‘Magnificent Seven’ — replacing it with this tech giant
- Two Best Active ETFs to Consider in Today’s Choppy Market - TipRanks.com
- TCAF: I Remain A Skeptic Owing To Mostly Disappointing Performance, Factor Mix
- TCAF: Actively Managed Large-Cap Fund Not Yet Pulling Its Weight (NYSEARCA:TCAF)
- Becton, Dickinson Wins FDA Clearance For Next-Gen Breast Biopsy Device, Launch Set For 2026 - Becton Dickinson (NYSE:BDX)
- TCAF: Ride The Upside, Dodge The Downside (NYSEARCA:TCAF)
- CGDV: All You Need To Know About This Actively-Managed ETF (NYSEARCA:CGDV)
常见问题解答
TCAF股票今天的价格是多少？
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A股票今天的定价为42.82。它在42.78 - 43.02范围内交易，昨天的收盘价为42.87，交易量达到767。TCAF的实时价格图表显示了这些更新。
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A股票是否支付股息？
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A目前的价值为42.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.80%和USD。实时查看图表以跟踪TCAF走势。
如何购买TCAF股票？
您可以以42.82的当前价格购买T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A股票。订单通常设置在42.82或43.12附近，而767和-0.46%显示市场活动。立即关注TCAF的实时图表更新。
如何投资TCAF股票？
投资T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A需要考虑年度范围34.43 - 43.02和当前价格42.82。许多人在以42.82或43.12下订单之前，会比较2.86%和。实时查看TCAF价格图表，了解每日变化。
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A股票的最高价格是多少？
在过去一年中，T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A的最高价格是43.02。在34.43 - 43.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A的绩效。
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A股票的最低价格是多少？
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A（TCAF）的最低价格为34.43。将其与当前的42.82和34.43 - 43.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TCAF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TCAF股票是什么时候拆分的？
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.87和14.80%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.87
- 开盘价
- 43.02
- 卖价
- 42.82
- 买价
- 43.12
- 最低价
- 42.78
- 最高价
- 43.02
- 交易量
- 767
- 日变化
- -0.12%
- 月变化
- 2.86%
- 6个月变化
- 14.86%
- 年变化
- 14.80%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%