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TCAF: T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A

42.82 USD 0.05 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TCAF汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点42.78和高点43.02进行交易。

关注T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
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TCAF新闻

常见问题解答

TCAF股票今天的价格是多少？

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A股票今天的定价为42.82。它在42.78 - 43.02范围内交易，昨天的收盘价为42.87，交易量达到767。TCAF的实时价格图表显示了这些更新。

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A股票是否支付股息？

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A目前的价值为42.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.80%和USD。实时查看图表以跟踪TCAF走势。

如何购买TCAF股票？

您可以以42.82的当前价格购买T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A股票。订单通常设置在42.82或43.12附近，而767和-0.46%显示市场活动。立即关注TCAF的实时图表更新。

如何投资TCAF股票？

投资T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A需要考虑年度范围34.43 - 43.02和当前价格42.82。许多人在以42.82或43.12下订单之前，会比较2.86%和。实时查看TCAF价格图表，了解每日变化。

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A的最高价格是43.02。在34.43 - 43.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A的绩效。

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A股票的最低价格是多少？

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A（TCAF）的最低价格为34.43。将其与当前的42.82和34.43 - 43.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TCAF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TCAF股票是什么时候拆分的？

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Capital A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.87和14.80%中可见。

日范围
42.78 43.02
年范围
34.43 43.02
前一天收盘价
42.87
开盘价
43.02
卖价
42.82
买价
43.12
最低价
42.78
最高价
43.02
交易量
767
日变化
-0.12%
月变化
2.86%
6个月变化
14.86%
年变化
14.80%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%