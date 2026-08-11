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TBXU: Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF
Курс TBXU за сегодня изменился на 4.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.18, а максимальная — 38.18.
Следите за динамикой Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TBXU сегодня?
Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF (TBXU) сегодня оценивается на уровне 38.18. Инструмент торгуется в пределах 38.18 - 38.18, вчерашнее закрытие составило 36.45, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TBXU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF?
Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF в настоящее время оценивается в 38.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 44.08% и USD. Отслеживайте движения TBXU на графике в реальном времени.
Как купить акции TBXU?
Вы можете купить акции Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF (TBXU) по текущей цене 38.18. Ордера обычно размещаются около 38.18 или 38.48, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TBXU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TBXU?
Инвестирование в Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF предполагает учет годового диапазона 25.88 - 38.11 и текущей цены 38.18. Многие сравнивают 10.47% и 5.79% перед размещением ордеров на 38.18 или 38.48. Изучайте ежедневные изменения цены TBXU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF?
Самая высокая цена Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF (TBXU) за последний год составила 38.11. Акции заметно колебались в пределах 25.88 - 38.11, сравнение с 36.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF?
Самая низкая цена Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF (TBXU) за год составила 25.88. Сравнение с текущими 38.18 и 25.88 - 38.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TBXU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TBXU?
В прошлом Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.45 и 44.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.45
- Open
- 38.18
- Bid
- 38.18
- Ask
- 38.48
- Low
- 38.18
- High
- 38.18
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 4.75%
- Месячное изменение
- 10.47%
- 6-месячное изменение
- 5.79%
- Годовое изменение
- 44.08%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%