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TBXU: Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF

38.18 USD 1.73 (4.75%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TBXU за сегодня изменился на 4.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.18, а максимальная — 38.18.

Следите за динамикой Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TBXU сегодня?

Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF (TBXU) сегодня оценивается на уровне 38.18. Инструмент торгуется в пределах 38.18 - 38.18, вчерашнее закрытие составило 36.45, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TBXU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF?

Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF в настоящее время оценивается в 38.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 44.08% и USD. Отслеживайте движения TBXU на графике в реальном времени.

Как купить акции TBXU?

Вы можете купить акции Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF (TBXU) по текущей цене 38.18. Ордера обычно размещаются около 38.18 или 38.48, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TBXU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TBXU?

Инвестирование в Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF предполагает учет годового диапазона 25.88 - 38.11 и текущей цены 38.18. Многие сравнивают 10.47% и 5.79% перед размещением ордеров на 38.18 или 38.48. Изучайте ежедневные изменения цены TBXU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF?

Самая высокая цена Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF (TBXU) за последний год составила 38.11. Акции заметно колебались в пределах 25.88 - 38.11, сравнение с 36.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF?

Самая низкая цена Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF (TBXU) за год составила 25.88. Сравнение с текущими 38.18 и 25.88 - 38.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TBXU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TBXU?

В прошлом Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.45 и 44.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.18 38.18
Годовой диапазон
25.88 38.18
Предыдущее закрытие
36.45
Open
38.18
Bid
38.18
Ask
38.48
Low
38.18
High
38.18
Объем
1
Дневное изменение
4.75%
Месячное изменение
10.47%
6-месячное изменение
5.79%
Годовое изменение
44.08%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%