TBXU股票今天的价格是多少？ Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF股票今天的定价为38.18。它在38.18 - 38.18范围内交易，昨天的收盘价为36.45，交易量达到1。TBXU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF股票是否支付股息？ Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF目前的价值为38.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注44.08%和USD。实时查看图表以跟踪TBXU走势。

如何购买TBXU股票？ 您可以以38.18的当前价格购买Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF股票。订单通常设置在38.18或38.48附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TBXU的实时图表更新。

如何投资TBXU股票？ 投资Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF需要考虑年度范围25.88 - 38.18和当前价格38.18。许多人在以38.18或38.48下订单之前，会比较10.47%和。实时查看TBXU价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF的最高价格是38.18。在25.88 - 38.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF的绩效。

Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？ Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF（TBXU）的最低价格为25.88。将其与当前的38.18和25.88 - 38.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TBXU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。