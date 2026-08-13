TBXU: Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF
今日TBXU汇率已更改4.75%。当日，交易品种以低点38.18和高点38.18进行交易。
关注Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TBXU股票今天的价格是多少？
Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF股票今天的定价为38.18。它在38.18 - 38.18范围内交易，昨天的收盘价为36.45，交易量达到1。TBXU的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF股票是否支付股息？
Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF目前的价值为38.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注44.08%和USD。实时查看图表以跟踪TBXU走势。
如何购买TBXU股票？
您可以以38.18的当前价格购买Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF股票。订单通常设置在38.18或38.48附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TBXU的实时图表更新。
如何投资TBXU股票？
投资Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF需要考虑年度范围25.88 - 38.18和当前价格38.18。许多人在以38.18或38.48下订单之前，会比较10.47%和。实时查看TBXU价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF的最高价格是38.18。在25.88 - 38.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF的绩效。
Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？
Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF（TBXU）的最低价格为25.88。将其与当前的38.18和25.88 - 38.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TBXU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TBXU股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.45和44.08%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.45
- 开盘价
- 38.18
- 卖价
- 38.18
- 买价
- 38.48
- 最低价
- 38.18
- 最高价
- 38.18
- 交易量
- 1
- 日变化
- 4.75%
- 月变化
- 10.47%
- 6个月变化
- 5.79%
- 年变化
- 44.08%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%