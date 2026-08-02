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TBX: ProShares Short 7 10 Year Treasury
Курс TBX за сегодня изменился на 0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.83, а максимальная — 28.86.
Следите за динамикой ProShares Short 7 10 Year Treasury. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TBX сегодня?
ProShares Short 7 10 Year Treasury (TBX) сегодня оценивается на уровне 28.83. Инструмент торгуется в пределах 28.83 - 28.86, вчерашнее закрытие составило 28.73, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TBX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Short 7 10 Year Treasury?
ProShares Short 7 10 Year Treasury в настоящее время оценивается в 28.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.84% и USD. Отслеживайте движения TBX на графике в реальном времени.
Как купить акции TBX?
Вы можете купить акции ProShares Short 7 10 Year Treasury (TBX) по текущей цене 28.83. Ордера обычно размещаются около 28.83 или 29.13, тогда как 7 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TBX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TBX?
Инвестирование в ProShares Short 7 10 Year Treasury предполагает учет годового диапазона 27.43 - 28.92 и текущей цены 28.83. Многие сравнивают -0.07% и 4.68% перед размещением ордеров на 28.83 или 29.13. Изучайте ежедневные изменения цены TBX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Short 7 10 Year Treasury?
Самая высокая цена ProShares Short 7 10 Year Treasury (TBX) за последний год составила 28.92. Акции заметно колебались в пределах 27.43 - 28.92, сравнение с 28.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Short 7 10 Year Treasury на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Short 7 10 Year Treasury?
Самая низкая цена ProShares Short 7 10 Year Treasury (TBX) за год составила 27.43. Сравнение с текущими 28.83 и 27.43 - 28.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TBX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TBX?
В прошлом ProShares Short 7 10 Year Treasury проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.73 и 1.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.73
- Open
- 28.83
- Bid
- 28.83
- Ask
- 29.13
- Low
- 28.83
- High
- 28.86
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.35%
- Месячное изменение
- -0.07%
- 6-месячное изменение
- 4.68%
- Годовое изменение
- 1.84%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%