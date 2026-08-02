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TBX: ProShares Short 7 10 Year Treasury

28.83 USD 0.10 (0.35%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TBX за сегодня изменился на 0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.83, а максимальная — 28.86.

Следите за динамикой ProShares Short 7 10 Year Treasury. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TBX сегодня?

ProShares Short 7 10 Year Treasury (TBX) сегодня оценивается на уровне 28.83. Инструмент торгуется в пределах 28.83 - 28.86, вчерашнее закрытие составило 28.73, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TBX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Short 7 10 Year Treasury?

ProShares Short 7 10 Year Treasury в настоящее время оценивается в 28.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.84% и USD. Отслеживайте движения TBX на графике в реальном времени.

Как купить акции TBX?

Вы можете купить акции ProShares Short 7 10 Year Treasury (TBX) по текущей цене 28.83. Ордера обычно размещаются около 28.83 или 29.13, тогда как 7 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TBX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TBX?

Инвестирование в ProShares Short 7 10 Year Treasury предполагает учет годового диапазона 27.43 - 28.92 и текущей цены 28.83. Многие сравнивают -0.07% и 4.68% перед размещением ордеров на 28.83 или 29.13. Изучайте ежедневные изменения цены TBX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Short 7 10 Year Treasury?

Самая высокая цена ProShares Short 7 10 Year Treasury (TBX) за последний год составила 28.92. Акции заметно колебались в пределах 27.43 - 28.92, сравнение с 28.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Short 7 10 Year Treasury на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Short 7 10 Year Treasury?

Самая низкая цена ProShares Short 7 10 Year Treasury (TBX) за год составила 27.43. Сравнение с текущими 28.83 и 27.43 - 28.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TBX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TBX?

В прошлом ProShares Short 7 10 Year Treasury проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.73 и 1.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.83 28.86
Годовой диапазон
27.43 28.92
Предыдущее закрытие
28.73
Open
28.83
Bid
28.83
Ask
29.13
Low
28.83
High
28.86
Объем
7
Дневное изменение
0.35%
Месячное изменение
-0.07%
6-месячное изменение
4.68%
Годовое изменение
1.84%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%