报价部分
货币 / TBX
回到股票

TBX: ProShares Short 7 10 Year Treasury

28.80 USD 0.03 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TBX汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点28.79和高点28.83进行交易。

关注ProShares Short 7 10 Year Treasury动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TBX新闻

常见问题解答

TBX股票今天的价格是多少？

ProShares Short 7 10 Year Treasury股票今天的定价为28.80。它在28.79 - 28.83范围内交易，昨天的收盘价为28.83，交易量达到7。TBX的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Short 7 10 Year Treasury股票是否支付股息？

ProShares Short 7 10 Year Treasury目前的价值为28.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.73%和USD。实时查看图表以跟踪TBX走势。

如何购买TBX股票？

您可以以28.80的当前价格购买ProShares Short 7 10 Year Treasury股票。订单通常设置在28.80或29.10附近，而7和0.03%显示市场活动。立即关注TBX的实时图表更新。

如何投资TBX股票？

投资ProShares Short 7 10 Year Treasury需要考虑年度范围27.43 - 28.92和当前价格28.80。许多人在以28.80或29.10下订单之前，会比较-0.17%和。实时查看TBX价格图表，了解每日变化。

ProShares Short 7 10 Year Treasury股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Short 7 10 Year Treasury的最高价格是28.92。在27.43 - 28.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Short 7 10 Year Treasury的绩效。

ProShares Short 7 10 Year Treasury股票的最低价格是多少？

ProShares Short 7 10 Year Treasury（TBX）的最低价格为27.43。将其与当前的28.80和27.43 - 28.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TBX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TBX股票是什么时候拆分的？

ProShares Short 7 10 Year Treasury历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.83和1.73%中可见。

日范围
28.79 28.83
年范围
27.43 28.92
前一天收盘价
28.83
开盘价
28.79
卖价
28.80
买价
29.10
最低价
28.79
最高价
28.83
交易量
7
日变化
-0.10%
月变化
-0.17%
6个月变化
4.58%
年变化
1.73%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%