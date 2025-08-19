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TBUX: T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
Курс TBUX за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.83, а максимальная — 49.86.
Следите за динамикой T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TBUX сегодня?
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) сегодня оценивается на уровне 49.85. Инструмент торгуется в пределах 49.83 - 49.86, вчерашнее закрытие составило 49.84, а торговый объем достиг 494. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TBUX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF?
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF в настоящее время оценивается в 49.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.10% и USD. Отслеживайте движения TBUX на графике в реальном времени.
Как купить акции TBUX?
Вы можете купить акции T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) по текущей цене 49.85. Ордера обычно размещаются около 49.85 или 50.15, тогда как 494 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TBUX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TBUX?
Инвестирование в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF предполагает учет годового диапазона 49.64 - 50.11 и текущей цены 49.85. Многие сравнивают 0.16% и 0.04% перед размещением ордеров на 49.85 или 50.15. Изучайте ежедневные изменения цены TBUX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF?
Самая высокая цена T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) за последний год составила 50.11. Акции заметно колебались в пределах 49.64 - 50.11, сравнение с 49.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF?
Самая низкая цена T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) за год составила 49.64. Сравнение с текущими 49.85 и 49.64 - 50.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TBUX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TBUX?
В прошлом T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.84 и 0.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.84
- Open
- 49.83
- Bid
- 49.85
- Ask
- 50.15
- Low
- 49.83
- High
- 49.86
- Объем
- 494
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 0.16%
- 6-месячное изменение
- 0.04%
- Годовое изменение
- 0.10%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%