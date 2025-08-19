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TBUX: T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

49.85 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TBUX за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.83, а максимальная — 49.86.

Следите за динамикой T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TBUX сегодня?

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) сегодня оценивается на уровне 49.85. Инструмент торгуется в пределах 49.83 - 49.86, вчерашнее закрытие составило 49.84, а торговый объем достиг 494. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TBUX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF?

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF в настоящее время оценивается в 49.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.10% и USD. Отслеживайте движения TBUX на графике в реальном времени.

Как купить акции TBUX?

Вы можете купить акции T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) по текущей цене 49.85. Ордера обычно размещаются около 49.85 или 50.15, тогда как 494 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TBUX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TBUX?

Инвестирование в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF предполагает учет годового диапазона 49.64 - 50.11 и текущей цены 49.85. Многие сравнивают 0.16% и 0.04% перед размещением ордеров на 49.85 или 50.15. Изучайте ежедневные изменения цены TBUX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF?

Самая высокая цена T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) за последний год составила 50.11. Акции заметно колебались в пределах 49.64 - 50.11, сравнение с 49.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF?

Самая низкая цена T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) за год составила 49.64. Сравнение с текущими 49.85 и 49.64 - 50.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TBUX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TBUX?

В прошлом T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.84 и 0.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.83 49.86
Годовой диапазон
49.64 50.11
Предыдущее закрытие
49.84
Open
49.83
Bid
49.85
Ask
50.15
Low
49.83
High
49.86
Объем
494
Дневное изменение
0.02%
Месячное изменение
0.16%
6-месячное изменение
0.04%
Годовое изменение
0.10%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%