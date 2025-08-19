TBUX: T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
今日TBUX汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点49.84和高点49.86进行交易。
关注T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TBUX新闻
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常见问题解答
TBUX股票今天的价格是多少？
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF股票今天的定价为49.85。它在49.84 - 49.86范围内交易，昨天的收盘价为49.85，交易量达到258。TBUX的实时价格图表显示了这些更新。
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF股票是否支付股息？
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF目前的价值为49.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.10%和USD。实时查看图表以跟踪TBUX走势。
如何购买TBUX股票？
您可以以49.85的当前价格购买T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF股票。订单通常设置在49.85或50.15附近，而258和0.00%显示市场活动。立即关注TBUX的实时图表更新。
如何投资TBUX股票？
投资T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF需要考虑年度范围49.64 - 50.11和当前价格49.85。许多人在以49.85或50.15下订单之前，会比较0.16%和。实时查看TBUX价格图表，了解每日变化。
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF的最高价格是50.11。在49.64 - 50.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF的绩效。
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF股票的最低价格是多少？
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF（TBUX）的最低价格为49.64。将其与当前的49.85和49.64 - 50.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TBUX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TBUX股票是什么时候拆分的？
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.85和0.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.85
- 开盘价
- 49.85
- 卖价
- 49.85
- 买价
- 50.15
- 最低价
- 49.84
- 最高价
- 49.86
- 交易量
- 258
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.16%
- 6个月变化
- 0.04%
- 年变化
- 0.10%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%