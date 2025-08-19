TBUX股票今天的价格是多少？ T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF股票今天的定价为49.85。它在49.84 - 49.86范围内交易，昨天的收盘价为49.85，交易量达到258。TBUX的实时价格图表显示了这些更新。

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF股票是否支付股息？ T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF目前的价值为49.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.10%和USD。实时查看图表以跟踪TBUX走势。

如何购买TBUX股票？ 您可以以49.85的当前价格购买T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF股票。订单通常设置在49.85或50.15附近，而258和0.00%显示市场活动。立即关注TBUX的实时图表更新。

如何投资TBUX股票？ 投资T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF需要考虑年度范围49.64 - 50.11和当前价格49.85。许多人在以49.85或50.15下订单之前，会比较0.16%和。实时查看TBUX价格图表，了解每日变化。

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF的最高价格是50.11。在49.64 - 50.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF的绩效。

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF股票的最低价格是多少？ T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF（TBUX）的最低价格为49.64。将其与当前的49.85和49.64 - 50.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TBUX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。