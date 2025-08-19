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TBUX: T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

49.85 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TBUX汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点49.84和高点49.86进行交易。

关注T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TBUX新闻

常见问题解答

TBUX股票今天的价格是多少？

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF股票今天的定价为49.85。它在49.84 - 49.86范围内交易，昨天的收盘价为49.85，交易量达到258。TBUX的实时价格图表显示了这些更新。

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF股票是否支付股息？

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF目前的价值为49.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.10%和USD。实时查看图表以跟踪TBUX走势。

如何购买TBUX股票？

您可以以49.85的当前价格购买T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF股票。订单通常设置在49.85或50.15附近，而258和0.00%显示市场活动。立即关注TBUX的实时图表更新。

如何投资TBUX股票？

投资T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF需要考虑年度范围49.64 - 50.11和当前价格49.85。许多人在以49.85或50.15下订单之前，会比较0.16%和。实时查看TBUX价格图表，了解每日变化。

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF的最高价格是50.11。在49.64 - 50.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF的绩效。

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF股票的最低价格是多少？

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF（TBUX）的最低价格为49.64。将其与当前的49.85和49.64 - 50.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TBUX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TBUX股票是什么时候拆分的？

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.85和0.10%中可见。

日范围
49.84 49.86
年范围
49.64 50.11
前一天收盘价
49.85
开盘价
49.85
卖价
49.85
买价
50.15
最低价
49.84
最高价
49.86
交易量
258
日变化
0.00%
月变化
0.16%
6个月变化
0.04%
年变化
0.10%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%