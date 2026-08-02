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TBT: ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury

38.45 USD 0.63 (1.67%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TBT за сегодня изменился на 1.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.02, а максимальная — 38.45.

Следите за динамикой ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TBT сегодня?

ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury (TBT) сегодня оценивается на уровне 38.45. Инструмент торгуется в пределах 38.02 - 38.45, вчерашнее закрытие составило 37.82, а торговый объем достиг 318. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TBT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury?

ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury в настоящее время оценивается в 38.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.12% и USD. Отслеживайте движения TBT на графике в реальном времени.

Как купить акции TBT?

Вы можете купить акции ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury (TBT) по текущей цене 38.45. Ордера обычно размещаются около 38.45 или 38.75, тогда как 318 и 1.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TBT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TBT?

Инвестирование в ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury предполагает учет годового диапазона 31.68 - 38.80 и текущей цены 38.45. Многие сравнивают 0.65% и 17.80% перед размещением ордеров на 38.45 или 38.75. Изучайте ежедневные изменения цены TBT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury?

Самая высокая цена ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury (TBT) за последний год составила 38.80. Акции заметно колебались в пределах 31.68 - 38.80, сравнение с 37.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury?

Самая низкая цена ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury (TBT) за год составила 31.68. Сравнение с текущими 38.45 и 31.68 - 38.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TBT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TBT?

В прошлом ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.82 и 4.12% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.02 38.45
Годовой диапазон
31.68 38.80
Предыдущее закрытие
37.82
Open
38.06
Bid
38.45
Ask
38.75
Low
38.02
High
38.45
Объем
318
Дневное изменение
1.67%
Месячное изменение
0.65%
6-месячное изменение
17.80%
Годовое изменение
4.12%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%