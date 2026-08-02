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TBT: ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury
Курс TBT за сегодня изменился на 1.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.02, а максимальная — 38.45.
Следите за динамикой ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TBT сегодня?
ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury (TBT) сегодня оценивается на уровне 38.45. Инструмент торгуется в пределах 38.02 - 38.45, вчерашнее закрытие составило 37.82, а торговый объем достиг 318. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TBT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury?
ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury в настоящее время оценивается в 38.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.12% и USD. Отслеживайте движения TBT на графике в реальном времени.
Как купить акции TBT?
Вы можете купить акции ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury (TBT) по текущей цене 38.45. Ордера обычно размещаются около 38.45 или 38.75, тогда как 318 и 1.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TBT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TBT?
Инвестирование в ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury предполагает учет годового диапазона 31.68 - 38.80 и текущей цены 38.45. Многие сравнивают 0.65% и 17.80% перед размещением ордеров на 38.45 или 38.75. Изучайте ежедневные изменения цены TBT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury?
Самая высокая цена ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury (TBT) за последний год составила 38.80. Акции заметно колебались в пределах 31.68 - 38.80, сравнение с 37.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury?
Самая низкая цена ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury (TBT) за год составила 31.68. Сравнение с текущими 38.45 и 31.68 - 38.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TBT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TBT?
В прошлом ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.82 и 4.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 37.82
- Open
- 38.06
- Bid
- 38.45
- Ask
- 38.75
- Low
- 38.02
- High
- 38.45
- Объем
- 318
- Дневное изменение
- 1.67%
- Месячное изменение
- 0.65%
- 6-месячное изменение
- 17.80%
- Годовое изменение
- 4.12%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%