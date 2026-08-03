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TBT: 债券20+美国债指数ETF-ProShares两倍做空

38.31 USD 0.14 (0.36%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TBT汇率已更改-0.36%。当日，交易品种以低点38.02和高点38.35进行交易。

关注债券20+美国债指数ETF-ProShares两倍做空动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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  • MN

TBT新闻

常见问题解答

TBT股票今天的价格是多少？

债券20+美国债指数ETF-ProShares两倍做空股票今天的定价为38.31。它在38.02 - 38.35范围内交易，昨天的收盘价为38.45，交易量达到315。TBT的实时价格图表显示了这些更新。

债券20+美国债指数ETF-ProShares两倍做空股票是否支付股息？

债券20+美国债指数ETF-ProShares两倍做空目前的价值为38.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.74%和USD。实时查看图表以跟踪TBT走势。

如何购买TBT股票？

您可以以38.31的当前价格购买债券20+美国债指数ETF-ProShares两倍做空股票。订单通常设置在38.31或38.61附近，而315和0.39%显示市场活动。立即关注TBT的实时图表更新。

如何投资TBT股票？

投资债券20+美国债指数ETF-ProShares两倍做空需要考虑年度范围31.68 - 38.80和当前价格38.31。许多人在以38.31或38.61下订单之前，会比较0.29%和。实时查看TBT价格图表，了解每日变化。

债券20+美国债指数ETF-ProShares两倍做空股票的最高价格是多少？

在过去一年中，债券20+美国债指数ETF-ProShares两倍做空的最高价格是38.80。在31.68 - 38.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪债券20+美国债指数ETF-ProShares两倍做空的绩效。

债券20+美国债指数ETF-ProShares两倍做空股票的最低价格是多少？

债券20+美国债指数ETF-ProShares两倍做空（TBT）的最低价格为31.68。将其与当前的38.31和31.68 - 38.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TBT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TBT股票是什么时候拆分的？

债券20+美国债指数ETF-ProShares两倍做空历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.45和3.74%中可见。

日范围
38.02 38.35
年范围
31.68 38.80
前一天收盘价
38.45
开盘价
38.16
卖价
38.31
买价
38.61
最低价
38.02
最高价
38.35
交易量
315
日变化
-0.36%
月变化
0.29%
6个月变化
17.37%
年变化
3.74%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%