TBT: 债券20+美国债指数ETF-ProShares两倍做空
今日TBT汇率已更改-0.36%。当日，交易品种以低点38.02和高点38.35进行交易。
关注债券20+美国债指数ETF-ProShares两倍做空动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
TBT股票今天的价格是多少？
债券20+美国债指数ETF-ProShares两倍做空股票今天的定价为38.31。它在38.02 - 38.35范围内交易，昨天的收盘价为38.45，交易量达到315。TBT的实时价格图表显示了这些更新。
债券20+美国债指数ETF-ProShares两倍做空股票是否支付股息？
债券20+美国债指数ETF-ProShares两倍做空目前的价值为38.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.74%和USD。实时查看图表以跟踪TBT走势。
如何购买TBT股票？
您可以以38.31的当前价格购买债券20+美国债指数ETF-ProShares两倍做空股票。订单通常设置在38.31或38.61附近，而315和0.39%显示市场活动。立即关注TBT的实时图表更新。
如何投资TBT股票？
投资债券20+美国债指数ETF-ProShares两倍做空需要考虑年度范围31.68 - 38.80和当前价格38.31。许多人在以38.31或38.61下订单之前，会比较0.29%和。实时查看TBT价格图表，了解每日变化。
债券20+美国债指数ETF-ProShares两倍做空股票的最高价格是多少？
在过去一年中，债券20+美国债指数ETF-ProShares两倍做空的最高价格是38.80。在31.68 - 38.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪债券20+美国债指数ETF-ProShares两倍做空的绩效。
债券20+美国债指数ETF-ProShares两倍做空股票的最低价格是多少？
债券20+美国债指数ETF-ProShares两倍做空（TBT）的最低价格为31.68。将其与当前的38.31和31.68 - 38.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TBT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TBT股票是什么时候拆分的？
债券20+美国债指数ETF-ProShares两倍做空历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.45和3.74%中可见。
- 前一天收盘价
- 38.45
- 开盘价
- 38.16
- 卖价
- 38.31
- 买价
- 38.61
- 最低价
- 38.02
- 最高价
- 38.35
- 交易量
- 315
- 日变化
- -0.36%
- 月变化
- 0.29%
- 6个月变化
- 17.37%
- 年变化
- 3.74%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%