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TBLU: Tortoise Global Water ESG Fund

52.66 USD 0.14 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TBLU за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.66, а максимальная — 52.66.

Следите за динамикой Tortoise Global Water ESG Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TBLU сегодня?

Tortoise Global Water ESG Fund (TBLU) сегодня оценивается на уровне 52.66. Инструмент торгуется в пределах 52.66 - 52.66, вчерашнее закрытие составило 52.52, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TBLU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tortoise Global Water ESG Fund?

Tortoise Global Water ESG Fund в настоящее время оценивается в 52.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.08% и USD. Отслеживайте движения TBLU на графике в реальном времени.

Как купить акции TBLU?

Вы можете купить акции Tortoise Global Water ESG Fund (TBLU) по текущей цене 52.66. Ордера обычно размещаются около 52.66 или 52.96, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TBLU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TBLU?

Инвестирование в Tortoise Global Water ESG Fund предполагает учет годового диапазона 49.08 - 55.88 и текущей цены 52.66. Многие сравнивают 1.64% и -4.65% перед размещением ордеров на 52.66 или 52.96. Изучайте ежедневные изменения цены TBLU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tortoise Global Water ESG Fund?

Самая высокая цена Tortoise Global Water ESG Fund (TBLU) за последний год составила 55.88. Акции заметно колебались в пределах 49.08 - 55.88, сравнение с 52.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tortoise Global Water ESG Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tortoise Global Water ESG Fund?

Самая низкая цена Tortoise Global Water ESG Fund (TBLU) за год составила 49.08. Сравнение с текущими 52.66 и 49.08 - 55.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TBLU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TBLU?

В прошлом Tortoise Global Water ESG Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.52 и -5.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
52.66 52.66
Годовой диапазон
49.08 55.88
Предыдущее закрытие
52.52
Open
52.66
Bid
52.66
Ask
52.96
Low
52.66
High
52.66
Объем
1
Дневное изменение
0.27%
Месячное изменение
1.64%
6-месячное изменение
-4.65%
Годовое изменение
-5.08%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%