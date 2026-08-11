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TBLU: Tortoise Global Water ESG Fund
Курс TBLU за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.66, а максимальная — 52.66.
Следите за динамикой Tortoise Global Water ESG Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TBLU сегодня?
Tortoise Global Water ESG Fund (TBLU) сегодня оценивается на уровне 52.66. Инструмент торгуется в пределах 52.66 - 52.66, вчерашнее закрытие составило 52.52, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TBLU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tortoise Global Water ESG Fund?
Tortoise Global Water ESG Fund в настоящее время оценивается в 52.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.08% и USD. Отслеживайте движения TBLU на графике в реальном времени.
Как купить акции TBLU?
Вы можете купить акции Tortoise Global Water ESG Fund (TBLU) по текущей цене 52.66. Ордера обычно размещаются около 52.66 или 52.96, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TBLU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TBLU?
Инвестирование в Tortoise Global Water ESG Fund предполагает учет годового диапазона 49.08 - 55.88 и текущей цены 52.66. Многие сравнивают 1.64% и -4.65% перед размещением ордеров на 52.66 или 52.96. Изучайте ежедневные изменения цены TBLU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tortoise Global Water ESG Fund?
Самая высокая цена Tortoise Global Water ESG Fund (TBLU) за последний год составила 55.88. Акции заметно колебались в пределах 49.08 - 55.88, сравнение с 52.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tortoise Global Water ESG Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tortoise Global Water ESG Fund?
Самая низкая цена Tortoise Global Water ESG Fund (TBLU) за год составила 49.08. Сравнение с текущими 52.66 и 49.08 - 55.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TBLU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TBLU?
В прошлом Tortoise Global Water ESG Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.52 и -5.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 52.52
- Open
- 52.66
- Bid
- 52.66
- Ask
- 52.96
- Low
- 52.66
- High
- 52.66
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.27%
- Месячное изменение
- 1.64%
- 6-месячное изменение
- -4.65%
- Годовое изменение
- -5.08%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%