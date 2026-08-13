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TBLU: Tortoise Global Water ESG Fund

52.66 USD 0.14 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TBLU汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点52.66和高点52.66进行交易。

关注Tortoise Global Water ESG Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TBLU股票今天的价格是多少？

Tortoise Global Water ESG Fund股票今天的定价为52.66。它在52.66 - 52.66范围内交易，昨天的收盘价为52.52，交易量达到1。TBLU的实时价格图表显示了这些更新。

Tortoise Global Water ESG Fund股票是否支付股息？

Tortoise Global Water ESG Fund目前的价值为52.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.08%和USD。实时查看图表以跟踪TBLU走势。

如何购买TBLU股票？

您可以以52.66的当前价格购买Tortoise Global Water ESG Fund股票。订单通常设置在52.66或52.96附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TBLU的实时图表更新。

如何投资TBLU股票？

投资Tortoise Global Water ESG Fund需要考虑年度范围49.08 - 55.88和当前价格52.66。许多人在以52.66或52.96下订单之前，会比较1.64%和。实时查看TBLU价格图表，了解每日变化。

Tortoise Global Water ESG Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tortoise Global Water ESG Fund的最高价格是55.88。在49.08 - 55.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tortoise Global Water ESG Fund的绩效。

Tortoise Global Water ESG Fund股票的最低价格是多少？

Tortoise Global Water ESG Fund（TBLU）的最低价格为49.08。将其与当前的52.66和49.08 - 55.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TBLU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TBLU股票是什么时候拆分的？

Tortoise Global Water ESG Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.52和-5.08%中可见。

日范围
52.66 52.66
年范围
49.08 55.88
前一天收盘价
52.52
开盘价
52.66
卖价
52.66
买价
52.96
最低价
52.66
最高价
52.66
交易量
1
日变化
0.27%
月变化
1.64%
6个月变化
-4.65%
年变化
-5.08%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%