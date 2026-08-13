TBLU: Tortoise Global Water ESG Fund
今日TBLU汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点52.66和高点52.66进行交易。
关注Tortoise Global Water ESG Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TBLU股票今天的价格是多少？
Tortoise Global Water ESG Fund股票今天的定价为52.66。它在52.66 - 52.66范围内交易，昨天的收盘价为52.52，交易量达到1。TBLU的实时价格图表显示了这些更新。
Tortoise Global Water ESG Fund股票是否支付股息？
Tortoise Global Water ESG Fund目前的价值为52.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.08%和USD。实时查看图表以跟踪TBLU走势。
如何购买TBLU股票？
您可以以52.66的当前价格购买Tortoise Global Water ESG Fund股票。订单通常设置在52.66或52.96附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TBLU的实时图表更新。
如何投资TBLU股票？
投资Tortoise Global Water ESG Fund需要考虑年度范围49.08 - 55.88和当前价格52.66。许多人在以52.66或52.96下订单之前，会比较1.64%和。实时查看TBLU价格图表，了解每日变化。
Tortoise Global Water ESG Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tortoise Global Water ESG Fund的最高价格是55.88。在49.08 - 55.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tortoise Global Water ESG Fund的绩效。
Tortoise Global Water ESG Fund股票的最低价格是多少？
Tortoise Global Water ESG Fund（TBLU）的最低价格为49.08。将其与当前的52.66和49.08 - 55.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TBLU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TBLU股票是什么时候拆分的？
Tortoise Global Water ESG Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.52和-5.08%中可见。
- 前一天收盘价
- 52.52
- 开盘价
- 52.66
- 卖价
- 52.66
- 买价
- 52.96
- 最低价
- 52.66
- 最高价
- 52.66
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.27%
- 月变化
- 1.64%
- 6个月变化
- -4.65%
- 年变化
- -5.08%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%