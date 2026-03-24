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TBBB: BBB Foods Inc Class A
Курс TBBB за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.73, а максимальная — 40.98.
Следите за динамикой BBB Foods Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TBBB сегодня?
BBB Foods Inc Class A (TBBB) сегодня оценивается на уровне 40.62. Инструмент торгуется в пределах 39.73 - 40.98, вчерашнее закрытие составило 40.79, а торговый объем достиг 984. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TBBB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BBB Foods Inc Class A?
BBB Foods Inc Class A в настоящее время оценивается в 40.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 51.79% и USD. Отслеживайте движения TBBB на графике в реальном времени.
Как купить акции TBBB?
Вы можете купить акции BBB Foods Inc Class A (TBBB) по текущей цене 40.62. Ордера обычно размещаются около 40.62 или 40.92, тогда как 984 и 0.84% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TBBB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TBBB?
Инвестирование в BBB Foods Inc Class A предполагает учет годового диапазона 23.82 - 44.43 и текущей цены 40.62. Многие сравнивают -2.36% и 12.96% перед размещением ордеров на 40.62 или 40.92. Изучайте ежедневные изменения цены TBBB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BBB Foods Inc Class A?
Самая высокая цена BBB Foods Inc Class A (TBBB) за последний год составила 44.43. Акции заметно колебались в пределах 23.82 - 44.43, сравнение с 40.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BBB Foods Inc Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BBB Foods Inc Class A?
Самая низкая цена BBB Foods Inc Class A (TBBB) за год составила 23.82. Сравнение с текущими 40.62 и 23.82 - 44.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TBBB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TBBB?
В прошлом BBB Foods Inc Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.79 и 51.79% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.79
- Open
- 40.28
- Bid
- 40.62
- Ask
- 40.92
- Low
- 39.73
- High
- 40.98
- Объем
- 984
- Дневное изменение
- -0.42%
- Месячное изменение
- -2.36%
- 6-месячное изменение
- 12.96%
- Годовое изменение
- 51.79%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%