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TBBB: BBB Foods Inc Class A

40.62 USD 0.17 (0.42%)
Сектор: Основное потребление Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TBBB за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.73, а максимальная — 40.98.

Следите за динамикой BBB Foods Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TBBB сегодня?

BBB Foods Inc Class A (TBBB) сегодня оценивается на уровне 40.62. Инструмент торгуется в пределах 39.73 - 40.98, вчерашнее закрытие составило 40.79, а торговый объем достиг 984. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TBBB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BBB Foods Inc Class A?

BBB Foods Inc Class A в настоящее время оценивается в 40.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 51.79% и USD. Отслеживайте движения TBBB на графике в реальном времени.

Как купить акции TBBB?

Вы можете купить акции BBB Foods Inc Class A (TBBB) по текущей цене 40.62. Ордера обычно размещаются около 40.62 или 40.92, тогда как 984 и 0.84% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TBBB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TBBB?

Инвестирование в BBB Foods Inc Class A предполагает учет годового диапазона 23.82 - 44.43 и текущей цены 40.62. Многие сравнивают -2.36% и 12.96% перед размещением ордеров на 40.62 или 40.92. Изучайте ежедневные изменения цены TBBB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BBB Foods Inc Class A?

Самая высокая цена BBB Foods Inc Class A (TBBB) за последний год составила 44.43. Акции заметно колебались в пределах 23.82 - 44.43, сравнение с 40.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BBB Foods Inc Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BBB Foods Inc Class A?

Самая низкая цена BBB Foods Inc Class A (TBBB) за год составила 23.82. Сравнение с текущими 40.62 и 23.82 - 44.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TBBB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TBBB?

В прошлом BBB Foods Inc Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.79 и 51.79% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
39.73 40.98
Годовой диапазон
23.82 44.43
Предыдущее закрытие
40.79
Open
40.28
Bid
40.62
Ask
40.92
Low
39.73
High
40.98
Объем
984
Дневное изменение
-0.42%
Месячное изменение
-2.36%
6-месячное изменение
12.96%
Годовое изменение
51.79%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%