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TBBB: BBB Foods Inc Class A

41.52 USD 0.90 (2.22%)
版块: 消费防御 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TBBB汇率已更改2.22%。当日，交易品种以低点40.71和高点41.65进行交易。

关注BBB Foods Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TBBB新闻

常见问题解答

TBBB股票今天的价格是多少？

BBB Foods Inc Class A股票今天的定价为41.52。它在40.71 - 41.65范围内交易，昨天的收盘价为40.62，交易量达到796。TBBB的实时价格图表显示了这些更新。

BBB Foods Inc Class A股票是否支付股息？

BBB Foods Inc Class A目前的价值为41.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注55.16%和USD。实时查看图表以跟踪TBBB走势。

如何购买TBBB股票？

您可以以41.52的当前价格购买BBB Foods Inc Class A股票。订单通常设置在41.52或41.82附近，而796和0.22%显示市场活动。立即关注TBBB的实时图表更新。

如何投资TBBB股票？

投资BBB Foods Inc Class A需要考虑年度范围23.82 - 44.43和当前价格41.52。许多人在以41.52或41.82下订单之前，会比较-0.19%和。实时查看TBBB价格图表，了解每日变化。

BBB Foods Inc Class A股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BBB Foods Inc Class A的最高价格是44.43。在23.82 - 44.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BBB Foods Inc Class A的绩效。

BBB Foods Inc Class A股票的最低价格是多少？

BBB Foods Inc Class A（TBBB）的最低价格为23.82。将其与当前的41.52和23.82 - 44.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TBBB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TBBB股票是什么时候拆分的？

BBB Foods Inc Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.62和55.16%中可见。

日范围
40.71 41.65
年范围
23.82 44.43
前一天收盘价
40.62
开盘价
41.43
卖价
41.52
买价
41.82
最低价
40.71
最高价
41.65
交易量
796
日变化
2.22%
月变化
-0.19%
6个月变化
15.46%
年变化
55.16%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%