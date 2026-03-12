TBBB: BBB Foods Inc Class A
今日TBBB汇率已更改2.22%。当日，交易品种以低点40.71和高点41.65进行交易。
关注BBB Foods Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
TBBB股票今天的价格是多少？
BBB Foods Inc Class A股票今天的定价为41.52。它在40.71 - 41.65范围内交易，昨天的收盘价为40.62，交易量达到796。TBBB的实时价格图表显示了这些更新。
BBB Foods Inc Class A股票是否支付股息？
BBB Foods Inc Class A目前的价值为41.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注55.16%和USD。实时查看图表以跟踪TBBB走势。
如何购买TBBB股票？
您可以以41.52的当前价格购买BBB Foods Inc Class A股票。订单通常设置在41.52或41.82附近，而796和0.22%显示市场活动。立即关注TBBB的实时图表更新。
如何投资TBBB股票？
投资BBB Foods Inc Class A需要考虑年度范围23.82 - 44.43和当前价格41.52。许多人在以41.52或41.82下订单之前，会比较-0.19%和。实时查看TBBB价格图表，了解每日变化。
BBB Foods Inc Class A股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BBB Foods Inc Class A的最高价格是44.43。在23.82 - 44.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BBB Foods Inc Class A的绩效。
BBB Foods Inc Class A股票的最低价格是多少？
BBB Foods Inc Class A（TBBB）的最低价格为23.82。将其与当前的41.52和23.82 - 44.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TBBB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TBBB股票是什么时候拆分的？
BBB Foods Inc Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.62和55.16%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.62
- 开盘价
- 41.43
- 卖价
- 41.52
- 买价
- 41.82
- 最低价
- 40.71
- 最高价
- 41.65
- 交易量
- 796
- 日变化
- 2.22%
- 月变化
- -0.19%
- 6个月变化
- 15.46%
- 年变化
- 55.16%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%