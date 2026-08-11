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TAXT: Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF

50.99 USD 0.05 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TAXT за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.99, а максимальная — 50.99.

Следите за динамикой Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TAXT сегодня?

Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT) сегодня оценивается на уровне 50.99. Инструмент торгуется в пределах 50.99 - 50.99, вчерашнее закрытие составило 50.94, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TAXT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF?

Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF в настоящее время оценивается в 50.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.70% и USD. Отслеживайте движения TAXT на графике в реальном времени.

Как купить акции TAXT?

Вы можете купить акции Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT) по текущей цене 50.99. Ордера обычно размещаются около 50.99 или 51.29, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TAXT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TAXT?

Инвестирование в Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF предполагает учет годового диапазона 50.14 - 52.35 и текущей цены 50.99. Многие сравнивают 0.10% и -2.21% перед размещением ордеров на 50.99 или 51.29. Изучайте ежедневные изменения цены TAXT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF?

Самая высокая цена Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT) за последний год составила 52.35. Акции заметно колебались в пределах 50.14 - 52.35, сравнение с 50.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF?

Самая низкая цена Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT) за год составила 50.14. Сравнение с текущими 50.99 и 50.14 - 52.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TAXT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TAXT?

В прошлом Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.94 и 1.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.99 50.99
Годовой диапазон
50.14 52.35
Предыдущее закрытие
50.94
Open
50.99
Bid
50.99
Ask
51.29
Low
50.99
High
50.99
Объем
1
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
-2.21%
Годовое изменение
1.70%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%