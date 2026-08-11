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TAXT: Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF
Курс TAXT за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.99, а максимальная — 50.99.
Следите за динамикой Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TAXT сегодня?
Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT) сегодня оценивается на уровне 50.99. Инструмент торгуется в пределах 50.99 - 50.99, вчерашнее закрытие составило 50.94, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TAXT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF?
Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF в настоящее время оценивается в 50.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.70% и USD. Отслеживайте движения TAXT на графике в реальном времени.
Как купить акции TAXT?
Вы можете купить акции Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT) по текущей цене 50.99. Ордера обычно размещаются около 50.99 или 51.29, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TAXT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TAXT?
Инвестирование в Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF предполагает учет годового диапазона 50.14 - 52.35 и текущей цены 50.99. Многие сравнивают 0.10% и -2.21% перед размещением ордеров на 50.99 или 51.29. Изучайте ежедневные изменения цены TAXT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF?
Самая высокая цена Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT) за последний год составила 52.35. Акции заметно колебались в пределах 50.14 - 52.35, сравнение с 50.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF?
Самая низкая цена Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT) за год составила 50.14. Сравнение с текущими 50.99 и 50.14 - 52.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TAXT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TAXT?
В прошлом Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.94 и 1.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.94
- Open
- 50.99
- Bid
- 50.99
- Ask
- 51.29
- Low
- 50.99
- High
- 50.99
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- -2.21%
- Годовое изменение
- 1.70%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%