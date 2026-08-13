TAXT股票今天的价格是多少？ Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF股票今天的定价为50.94。它在50.94 - 50.99范围内交易，昨天的收盘价为50.94，交易量达到2。TAXT的实时价格图表显示了这些更新。

Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF股票是否支付股息？ Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF目前的价值为50.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.60%和USD。实时查看图表以跟踪TAXT走势。

如何购买TAXT股票？ 您可以以50.94的当前价格购买Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF股票。订单通常设置在50.94或51.24附近，而2和-0.10%显示市场活动。立即关注TAXT的实时图表更新。

如何投资TAXT股票？ 投资Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF需要考虑年度范围50.14 - 52.35和当前价格50.94。许多人在以50.94或51.24下订单之前，会比较0.00%和。实时查看TAXT价格图表，了解每日变化。

Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF的最高价格是52.35。在50.14 - 52.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF的绩效。

Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF股票的最低价格是多少？ Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF（TAXT）的最低价格为50.14。将其与当前的50.94和50.14 - 52.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TAXT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。