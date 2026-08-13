TAXT: Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF
今日TAXT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点50.94和高点50.99进行交易。
关注Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TAXT股票今天的价格是多少？
Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF股票今天的定价为50.94。它在50.94 - 50.99范围内交易，昨天的收盘价为50.94，交易量达到2。TAXT的实时价格图表显示了这些更新。
Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF股票是否支付股息？
Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF目前的价值为50.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.60%和USD。实时查看图表以跟踪TAXT走势。
如何购买TAXT股票？
您可以以50.94的当前价格购买Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF股票。订单通常设置在50.94或51.24附近，而2和-0.10%显示市场活动。立即关注TAXT的实时图表更新。
如何投资TAXT股票？
投资Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF需要考虑年度范围50.14 - 52.35和当前价格50.94。许多人在以50.94或51.24下订单之前，会比较0.00%和。实时查看TAXT价格图表，了解每日变化。
Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF的最高价格是52.35。在50.14 - 52.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF的绩效。
Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF股票的最低价格是多少？
Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF（TAXT）的最低价格为50.14。将其与当前的50.94和50.14 - 52.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TAXT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TAXT股票是什么时候拆分的？
Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.94和1.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.94
- 开盘价
- 50.99
- 卖价
- 50.94
- 买价
- 51.24
- 最低价
- 50.94
- 最高价
- 50.99
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- -2.30%
- 年变化
- 1.60%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%