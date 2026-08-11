- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TAXE: T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF
Курс TAXE за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.62, а максимальная — 50.66.
Следите за динамикой T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TAXE сегодня?
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) сегодня оценивается на уровне 50.63. Инструмент торгуется в пределах 50.62 - 50.66, вчерашнее закрытие составило 50.60, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TAXE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF?
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF в настоящее время оценивается в 50.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.48% и USD. Отслеживайте движения TAXE на графике в реальном времени.
Как купить акции TAXE?
Вы можете купить акции T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) по текущей цене 50.63. Ордера обычно размещаются около 50.63 или 50.93, тогда как 10 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TAXE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TAXE?
Инвестирование в T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF предполагает учет годового диапазона 50.31 - 52.03 и текущей цены 50.63. Многие сравнивают 0.50% и -2.43% перед размещением ордеров на 50.63 или 50.93. Изучайте ежедневные изменения цены TAXE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF?
Самая высокая цена T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) за последний год составила 52.03. Акции заметно колебались в пределах 50.31 - 52.03, сравнение с 50.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF?
Самая низкая цена T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) за год составила 50.31. Сравнение с текущими 50.63 и 50.31 - 52.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TAXE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TAXE?
В прошлом T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.60 и -2.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.60
- Open
- 50.66
- Bid
- 50.63
- Ask
- 50.93
- Low
- 50.62
- High
- 50.66
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- 0.50%
- 6-месячное изменение
- -2.43%
- Годовое изменение
- -2.48%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%