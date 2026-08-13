TAXE股票今天的价格是多少？ T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF股票今天的定价为50.66。它在50.59 - 50.67范围内交易，昨天的收盘价为50.60，交易量达到27。TAXE的实时价格图表显示了这些更新。

T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF股票是否支付股息？ T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF目前的价值为50.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.43%和USD。实时查看图表以跟踪TAXE走势。

如何购买TAXE股票？ 您可以以50.66的当前价格购买T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF股票。订单通常设置在50.66或50.96附近，而27和0.00%显示市场活动。立即关注TAXE的实时图表更新。

如何投资TAXE股票？ 投资T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF需要考虑年度范围50.31 - 52.03和当前价格50.66。许多人在以50.66或50.96下订单之前，会比较0.56%和。实时查看TAXE价格图表，了解每日变化。

T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF的最高价格是52.03。在50.31 - 52.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF的绩效。

T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF股票的最低价格是多少？ T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF（TAXE）的最低价格为50.31。将其与当前的50.66和50.31 - 52.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TAXE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。