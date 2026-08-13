TAXE: T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF
今日TAXE汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点50.59和高点50.67进行交易。
关注T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TAXE股票今天的价格是多少？
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF股票今天的定价为50.66。它在50.59 - 50.67范围内交易，昨天的收盘价为50.60，交易量达到27。TAXE的实时价格图表显示了这些更新。
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF股票是否支付股息？
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF目前的价值为50.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.43%和USD。实时查看图表以跟踪TAXE走势。
如何购买TAXE股票？
您可以以50.66的当前价格购买T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF股票。订单通常设置在50.66或50.96附近，而27和0.00%显示市场活动。立即关注TAXE的实时图表更新。
如何投资TAXE股票？
投资T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF需要考虑年度范围50.31 - 52.03和当前价格50.66。许多人在以50.66或50.96下订单之前，会比较0.56%和。实时查看TAXE价格图表，了解每日变化。
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF的最高价格是52.03。在50.31 - 52.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF的绩效。
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF股票的最低价格是多少？
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF（TAXE）的最低价格为50.31。将其与当前的50.66和50.31 - 52.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TAXE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TAXE股票是什么时候拆分的？
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.60和-2.43%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.60
- 开盘价
- 50.66
- 卖价
- 50.66
- 买价
- 50.96
- 最低价
- 50.59
- 最高价
- 50.67
- 交易量
- 27
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 0.56%
- 6个月变化
- -2.37%
- 年变化
- -2.43%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%