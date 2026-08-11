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TARK: AXS 2X Innovation ETF
Курс TARK за сегодня изменился на 1.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.61, а максимальная — 46.99.
Следите за динамикой AXS 2X Innovation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TARK сегодня?
AXS 2X Innovation ETF (TARK) сегодня оценивается на уровне 46.89. Инструмент торгуется в пределах 46.61 - 46.99, вчерашнее закрытие составило 46.39, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TARK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AXS 2X Innovation ETF?
AXS 2X Innovation ETF в настоящее время оценивается в 46.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.64% и USD. Отслеживайте движения TARK на графике в реальном времени.
Как купить акции TARK?
Вы можете купить акции AXS 2X Innovation ETF (TARK) по текущей цене 46.89. Ордера обычно размещаются около 46.89 или 47.19, тогда как 3 и 0.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TARK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TARK?
Инвестирование в AXS 2X Innovation ETF предполагает учет годового диапазона 30.70 - 51.83 и текущей цены 46.89. Многие сравнивают 29.17% и 18.59% перед размещением ордеров на 46.89 или 47.19. Изучайте ежедневные изменения цены TARK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AXS 2X Innovation ETF?
Самая высокая цена AXS 2X Innovation ETF (TARK) за последний год составила 51.83. Акции заметно колебались в пределах 30.70 - 51.83, сравнение с 46.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AXS 2X Innovation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AXS 2X Innovation ETF?
Самая низкая цена AXS 2X Innovation ETF (TARK) за год составила 30.70. Сравнение с текущими 46.89 и 30.70 - 51.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TARK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TARK?
В прошлом AXS 2X Innovation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.39 и 17.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.39
- Open
- 46.61
- Bid
- 46.89
- Ask
- 47.19
- Low
- 46.61
- High
- 46.99
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 1.08%
- Месячное изменение
- 29.17%
- 6-месячное изменение
- 18.59%
- Годовое изменение
- 17.64%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%