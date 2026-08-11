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TARK: AXS 2X Innovation ETF

46.89 USD 0.50 (1.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TARK за сегодня изменился на 1.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.61, а максимальная — 46.99.

Следите за динамикой AXS 2X Innovation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TARK сегодня?

AXS 2X Innovation ETF (TARK) сегодня оценивается на уровне 46.89. Инструмент торгуется в пределах 46.61 - 46.99, вчерашнее закрытие составило 46.39, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TARK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AXS 2X Innovation ETF?

AXS 2X Innovation ETF в настоящее время оценивается в 46.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.64% и USD. Отслеживайте движения TARK на графике в реальном времени.

Как купить акции TARK?

Вы можете купить акции AXS 2X Innovation ETF (TARK) по текущей цене 46.89. Ордера обычно размещаются около 46.89 или 47.19, тогда как 3 и 0.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TARK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TARK?

Инвестирование в AXS 2X Innovation ETF предполагает учет годового диапазона 30.70 - 51.83 и текущей цены 46.89. Многие сравнивают 29.17% и 18.59% перед размещением ордеров на 46.89 или 47.19. Изучайте ежедневные изменения цены TARK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AXS 2X Innovation ETF?

Самая высокая цена AXS 2X Innovation ETF (TARK) за последний год составила 51.83. Акции заметно колебались в пределах 30.70 - 51.83, сравнение с 46.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AXS 2X Innovation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AXS 2X Innovation ETF?

Самая низкая цена AXS 2X Innovation ETF (TARK) за год составила 30.70. Сравнение с текущими 46.89 и 30.70 - 51.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TARK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TARK?

В прошлом AXS 2X Innovation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.39 и 17.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.61 46.99
Годовой диапазон
30.70 51.83
Предыдущее закрытие
46.39
Open
46.61
Bid
46.89
Ask
47.19
Low
46.61
High
46.99
Объем
3
Дневное изменение
1.08%
Месячное изменение
29.17%
6-месячное изменение
18.59%
Годовое изменение
17.64%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%