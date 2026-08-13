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TARK: 长期创新2倍做多ETF

46.46 USD 0.07 (0.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TARK汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点46.32和高点46.99进行交易。

关注长期创新2倍做多ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TARK股票今天的价格是多少？

长期创新2倍做多ETF股票今天的定价为46.46。它在46.32 - 46.99范围内交易，昨天的收盘价为46.39，交易量达到7。TARK的实时价格图表显示了这些更新。

长期创新2倍做多ETF股票是否支付股息？

长期创新2倍做多ETF目前的价值为46.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.56%和USD。实时查看图表以跟踪TARK走势。

如何购买TARK股票？

您可以以46.46的当前价格购买长期创新2倍做多ETF股票。订单通常设置在46.46或46.76附近，而7和-0.32%显示市场活动。立即关注TARK的实时图表更新。

如何投资TARK股票？

投资长期创新2倍做多ETF需要考虑年度范围30.70 - 51.83和当前价格46.46。许多人在以46.46或46.76下订单之前，会比较27.99%和。实时查看TARK价格图表，了解每日变化。

长期创新2倍做多ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，长期创新2倍做多ETF的最高价格是51.83。在30.70 - 51.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪长期创新2倍做多ETF的绩效。

长期创新2倍做多ETF股票的最低价格是多少？

长期创新2倍做多ETF（TARK）的最低价格为30.70。将其与当前的46.46和30.70 - 51.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TARK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TARK股票是什么时候拆分的？

长期创新2倍做多ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.39和16.56%中可见。

日范围
46.32 46.99
年范围
30.70 51.83
前一天收盘价
46.39
开盘价
46.61
卖价
46.46
买价
46.76
最低价
46.32
最高价
46.99
交易量
7
日变化
0.15%
月变化
27.99%
6个月变化
17.50%
年变化
16.56%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%