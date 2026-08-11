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TAFM: AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
Курс TAFM за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.22, а максимальная — 25.27.
Следите за динамикой AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TAFM сегодня?
AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) сегодня оценивается на уровне 25.24. Инструмент торгуется в пределах 25.22 - 25.27, вчерашнее закрытие составило 25.18, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TAFM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF?
AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF в настоящее время оценивается в 25.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.17% и USD. Отслеживайте движения TAFM на графике в реальном времени.
Как купить акции TAFM?
Вы можете купить акции AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) по текущей цене 25.24. Ордера обычно размещаются около 25.24 или 25.54, тогда как 50 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TAFM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TAFM?
Инвестирование в AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF предполагает учет годового диапазона 25.09 - 25.93 и текущей цены 25.24. Многие сравнивают 0.52% и -2.17% перед размещением ордеров на 25.24 или 25.54. Изучайте ежедневные изменения цены TAFM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF?
Самая высокая цена AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) за последний год составила 25.93. Акции заметно колебались в пределах 25.09 - 25.93, сравнение с 25.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF?
Самая низкая цена AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) за год составила 25.09. Сравнение с текущими 25.24 и 25.09 - 25.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TAFM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TAFM?
В прошлом AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.18 и -2.17% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.18
- Open
- 25.23
- Bid
- 25.24
- Ask
- 25.54
- Low
- 25.22
- High
- 25.27
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- 0.24%
- Месячное изменение
- 0.52%
- 6-месячное изменение
- -2.17%
- Годовое изменение
- -2.17%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%