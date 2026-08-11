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TAFM: AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

25.24 USD 0.06 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TAFM за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.22, а максимальная — 25.27.

Следите за динамикой AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TAFM сегодня?

AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) сегодня оценивается на уровне 25.24. Инструмент торгуется в пределах 25.22 - 25.27, вчерашнее закрытие составило 25.18, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TAFM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF?

AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF в настоящее время оценивается в 25.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.17% и USD. Отслеживайте движения TAFM на графике в реальном времени.

Как купить акции TAFM?

Вы можете купить акции AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) по текущей цене 25.24. Ордера обычно размещаются около 25.24 или 25.54, тогда как 50 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TAFM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TAFM?

Инвестирование в AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF предполагает учет годового диапазона 25.09 - 25.93 и текущей цены 25.24. Многие сравнивают 0.52% и -2.17% перед размещением ордеров на 25.24 или 25.54. Изучайте ежедневные изменения цены TAFM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF?

Самая высокая цена AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) за последний год составила 25.93. Акции заметно колебались в пределах 25.09 - 25.93, сравнение с 25.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF?

Самая низкая цена AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) за год составила 25.09. Сравнение с текущими 25.24 и 25.09 - 25.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TAFM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TAFM?

В прошлом AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.18 и -2.17% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.22 25.27
Годовой диапазон
25.09 25.93
Предыдущее закрытие
25.18
Open
25.23
Bid
25.24
Ask
25.54
Low
25.22
High
25.27
Объем
50
Дневное изменение
0.24%
Месячное изменение
0.52%
6-месячное изменение
-2.17%
Годовое изменение
-2.17%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%