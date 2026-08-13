TAFM: AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
今日TAFM汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点25.21和高点25.27进行交易。
关注AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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- H4
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- MN
常见问题解答
TAFM股票今天的价格是多少？
AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF股票今天的定价为25.24。它在25.21 - 25.27范围内交易，昨天的收盘价为25.18，交易量达到285。TAFM的实时价格图表显示了这些更新。
AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF股票是否支付股息？
AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF目前的价值为25.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.17%和USD。实时查看图表以跟踪TAFM走势。
如何购买TAFM股票？
您可以以25.24的当前价格购买AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF股票。订单通常设置在25.24或25.54附近，而285和0.04%显示市场活动。立即关注TAFM的实时图表更新。
如何投资TAFM股票？
投资AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF需要考虑年度范围25.09 - 25.93和当前价格25.24。许多人在以25.24或25.54下订单之前，会比较0.52%和。实时查看TAFM价格图表，了解每日变化。
AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF的最高价格是25.93。在25.09 - 25.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF的绩效。
AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF股票的最低价格是多少？
AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF（TAFM）的最低价格为25.09。将其与当前的25.24和25.09 - 25.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TAFM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TAFM股票是什么时候拆分的？
AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.18和-2.17%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.18
- 开盘价
- 25.23
- 卖价
- 25.24
- 买价
- 25.54
- 最低价
- 25.21
- 最高价
- 25.27
- 交易量
- 285
- 日变化
- 0.24%
- 月变化
- 0.52%
- 6个月变化
- -2.17%
- 年变化
- -2.17%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%