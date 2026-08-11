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SZK: ProShares UltraShort Consumer Staples
Курс SZK за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.09, а максимальная — 21.09.
Следите за динамикой ProShares UltraShort Consumer Staples. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SZK сегодня?
ProShares UltraShort Consumer Staples (SZK) сегодня оценивается на уровне 21.09. Инструмент торгуется в пределах 21.09 - 21.09, вчерашнее закрытие составило 21.11, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SZK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Consumer Staples?
ProShares UltraShort Consumer Staples в настоящее время оценивается в 21.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 73.72% и USD. Отслеживайте движения SZK на графике в реальном времени.
Как купить акции SZK?
Вы можете купить акции ProShares UltraShort Consumer Staples (SZK) по текущей цене 21.09. Ордера обычно размещаются около 21.09 или 21.39, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SZK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SZK?
Инвестирование в ProShares UltraShort Consumer Staples предполагает учет годового диапазона 9.20 - 23.19 и текущей цены 21.09. Многие сравнивают -0.09% и 117.65% перед размещением ордеров на 21.09 или 21.39. Изучайте ежедневные изменения цены SZK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Consumer Staples?
Самая высокая цена ProShares UltraShort Consumer Staples (SZK) за последний год составила 23.19. Акции заметно колебались в пределах 9.20 - 23.19, сравнение с 21.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Consumer Staples на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Consumer Staples?
Самая низкая цена ProShares UltraShort Consumer Staples (SZK) за год составила 9.20. Сравнение с текущими 21.09 и 9.20 - 23.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SZK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SZK?
В прошлом ProShares UltraShort Consumer Staples проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.11 и 73.72% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.11
- Open
- 21.09
- Bid
- 21.09
- Ask
- 21.39
- Low
- 21.09
- High
- 21.09
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- -0.09%
- 6-месячное изменение
- 117.65%
- Годовое изменение
- 73.72%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%