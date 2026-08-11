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SZK: ProShares UltraShort Consumer Staples

21.09 USD 0.02 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SZK за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.09, а максимальная — 21.09.

Следите за динамикой ProShares UltraShort Consumer Staples. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SZK сегодня?

ProShares UltraShort Consumer Staples (SZK) сегодня оценивается на уровне 21.09. Инструмент торгуется в пределах 21.09 - 21.09, вчерашнее закрытие составило 21.11, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SZK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Consumer Staples?

ProShares UltraShort Consumer Staples в настоящее время оценивается в 21.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 73.72% и USD. Отслеживайте движения SZK на графике в реальном времени.

Как купить акции SZK?

Вы можете купить акции ProShares UltraShort Consumer Staples (SZK) по текущей цене 21.09. Ордера обычно размещаются около 21.09 или 21.39, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SZK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SZK?

Инвестирование в ProShares UltraShort Consumer Staples предполагает учет годового диапазона 9.20 - 23.19 и текущей цены 21.09. Многие сравнивают -0.09% и 117.65% перед размещением ордеров на 21.09 или 21.39. Изучайте ежедневные изменения цены SZK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Consumer Staples?

Самая высокая цена ProShares UltraShort Consumer Staples (SZK) за последний год составила 23.19. Акции заметно колебались в пределах 9.20 - 23.19, сравнение с 21.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Consumer Staples на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Consumer Staples?

Самая низкая цена ProShares UltraShort Consumer Staples (SZK) за год составила 9.20. Сравнение с текущими 21.09 и 9.20 - 23.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SZK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SZK?

В прошлом ProShares UltraShort Consumer Staples проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.11 и 73.72% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.09 21.09
Годовой диапазон
9.20 23.19
Предыдущее закрытие
21.11
Open
21.09
Bid
21.09
Ask
21.39
Low
21.09
High
21.09
Объем
1
Дневное изменение
-0.09%
Месячное изменение
-0.09%
6-месячное изменение
117.65%
Годовое изменение
73.72%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%