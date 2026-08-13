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SZK: ProShares UltraShort Consumer Staples

21.09 USD 0.02 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SZK汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点21.09和高点21.09进行交易。

关注ProShares UltraShort Consumer Staples动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SZK股票今天的价格是多少？

ProShares UltraShort Consumer Staples股票今天的定价为21.09。它在21.09 - 21.09范围内交易，昨天的收盘价为21.11，交易量达到1。SZK的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares UltraShort Consumer Staples股票是否支付股息？

ProShares UltraShort Consumer Staples目前的价值为21.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注73.72%和USD。实时查看图表以跟踪SZK走势。

如何购买SZK股票？

您可以以21.09的当前价格购买ProShares UltraShort Consumer Staples股票。订单通常设置在21.09或21.39附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注SZK的实时图表更新。

如何投资SZK股票？

投资ProShares UltraShort Consumer Staples需要考虑年度范围9.20 - 23.19和当前价格21.09。许多人在以21.09或21.39下订单之前，会比较-0.09%和。实时查看SZK价格图表，了解每日变化。

ProShares UltraShort Consumer Staples股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares UltraShort Consumer Staples的最高价格是23.19。在9.20 - 23.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares UltraShort Consumer Staples的绩效。

ProShares UltraShort Consumer Staples股票的最低价格是多少？

ProShares UltraShort Consumer Staples（SZK）的最低价格为9.20。将其与当前的21.09和9.20 - 23.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SZK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SZK股票是什么时候拆分的？

ProShares UltraShort Consumer Staples历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.11和73.72%中可见。

日范围
21.09 21.09
年范围
9.20 23.19
前一天收盘价
21.11
开盘价
21.09
卖价
21.09
买价
21.39
最低价
21.09
最高价
21.09
交易量
1
日变化
-0.09%
月变化
-0.09%
6个月变化
117.65%
年变化
73.72%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%