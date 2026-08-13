SZK: ProShares UltraShort Consumer Staples
今日SZK汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点21.09和高点21.09进行交易。
关注ProShares UltraShort Consumer Staples动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
SZK股票今天的价格是多少？
ProShares UltraShort Consumer Staples股票今天的定价为21.09。它在21.09 - 21.09范围内交易，昨天的收盘价为21.11，交易量达到1。SZK的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares UltraShort Consumer Staples股票是否支付股息？
ProShares UltraShort Consumer Staples目前的价值为21.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注73.72%和USD。实时查看图表以跟踪SZK走势。
如何购买SZK股票？
您可以以21.09的当前价格购买ProShares UltraShort Consumer Staples股票。订单通常设置在21.09或21.39附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注SZK的实时图表更新。
如何投资SZK股票？
投资ProShares UltraShort Consumer Staples需要考虑年度范围9.20 - 23.19和当前价格21.09。许多人在以21.09或21.39下订单之前，会比较-0.09%和。实时查看SZK价格图表，了解每日变化。
ProShares UltraShort Consumer Staples股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares UltraShort Consumer Staples的最高价格是23.19。在9.20 - 23.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares UltraShort Consumer Staples的绩效。
ProShares UltraShort Consumer Staples股票的最低价格是多少？
ProShares UltraShort Consumer Staples（SZK）的最低价格为9.20。将其与当前的21.09和9.20 - 23.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SZK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SZK股票是什么时候拆分的？
ProShares UltraShort Consumer Staples历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.11和73.72%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.11
- 开盘价
- 21.09
- 卖价
- 21.09
- 买价
- 21.39
- 最低价
- 21.09
- 最高价
- 21.09
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- -0.09%
- 6个月变化
- 117.65%
- 年变化
- 73.72%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%