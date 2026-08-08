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SYLD: Cambria Shareholder Yield ETF

85.02 USD 0.02 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SYLD за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.65, а максимальная — 85.10.

Следите за динамикой Cambria Shareholder Yield ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SYLD сегодня?

Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) сегодня оценивается на уровне 85.02. Инструмент торгуется в пределах 84.65 - 85.10, вчерашнее закрытие составило 85.04, а торговый объем достиг 81. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SYLD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cambria Shareholder Yield ETF?

Cambria Shareholder Yield ETF в настоящее время оценивается в 85.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.47% и USD. Отслеживайте движения SYLD на графике в реальном времени.

Как купить акции SYLD?

Вы можете купить акции Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) по текущей цене 85.02. Ордера обычно размещаются около 85.02 или 85.32, тогда как 81 и 0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SYLD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SYLD?

Инвестирование в Cambria Shareholder Yield ETF предполагает учет годового диапазона 65.26 - 85.43 и текущей цены 85.02. Многие сравнивают 1.35% и 12.27% перед размещением ордеров на 85.02 или 85.32. Изучайте ежедневные изменения цены SYLD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cambria Shareholder Yield ETF?

Самая высокая цена Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) за последний год составила 85.43. Акции заметно колебались в пределах 65.26 - 85.43, сравнение с 85.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cambria Shareholder Yield ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cambria Shareholder Yield ETF?

Самая низкая цена Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) за год составила 65.26. Сравнение с текущими 85.02 и 65.26 - 85.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SYLD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SYLD?

В прошлом Cambria Shareholder Yield ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 85.04 и 23.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
84.65 85.10
Годовой диапазон
65.26 85.43
Предыдущее закрытие
85.04
Open
84.84
Bid
85.02
Ask
85.32
Low
84.65
High
85.10
Объем
81
Дневное изменение
-0.02%
Месячное изменение
1.35%
6-месячное изменение
12.27%
Годовое изменение
23.47%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%