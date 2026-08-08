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SYLD: Cambria Shareholder Yield ETF
Курс SYLD за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.65, а максимальная — 85.10.
Следите за динамикой Cambria Shareholder Yield ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SYLD сегодня?
Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) сегодня оценивается на уровне 85.02. Инструмент торгуется в пределах 84.65 - 85.10, вчерашнее закрытие составило 85.04, а торговый объем достиг 81. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SYLD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cambria Shareholder Yield ETF?
Cambria Shareholder Yield ETF в настоящее время оценивается в 85.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.47% и USD. Отслеживайте движения SYLD на графике в реальном времени.
Как купить акции SYLD?
Вы можете купить акции Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) по текущей цене 85.02. Ордера обычно размещаются около 85.02 или 85.32, тогда как 81 и 0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SYLD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SYLD?
Инвестирование в Cambria Shareholder Yield ETF предполагает учет годового диапазона 65.26 - 85.43 и текущей цены 85.02. Многие сравнивают 1.35% и 12.27% перед размещением ордеров на 85.02 или 85.32. Изучайте ежедневные изменения цены SYLD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Cambria Shareholder Yield ETF?
Самая высокая цена Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) за последний год составила 85.43. Акции заметно колебались в пределах 65.26 - 85.43, сравнение с 85.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cambria Shareholder Yield ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Cambria Shareholder Yield ETF?
Самая низкая цена Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) за год составила 65.26. Сравнение с текущими 85.02 и 65.26 - 85.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SYLD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SYLD?
В прошлом Cambria Shareholder Yield ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 85.04 и 23.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 85.04
- Open
- 84.84
- Bid
- 85.02
- Ask
- 85.32
- Low
- 84.65
- High
- 85.10
- Объем
- 81
- Дневное изменение
- -0.02%
- Месячное изменение
- 1.35%
- 6-месячное изменение
- 12.27%
- Годовое изменение
- 23.47%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%