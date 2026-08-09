报价部分
货币 / SYLD
回到股票

SYLD: Cambria Shareholder收益 ETF

85.08 USD 0.06 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SYLD汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点85.08和高点85.40进行交易。

关注Cambria Shareholder收益 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SYLD新闻

常见问题解答

SYLD股票今天的价格是多少？

Cambria Shareholder收益 ETF股票今天的定价为85.08。它在85.08 - 85.40范围内交易，昨天的收盘价为85.02，交易量达到40。SYLD的实时价格图表显示了这些更新。

Cambria Shareholder收益 ETF股票是否支付股息？

Cambria Shareholder收益 ETF目前的价值为85.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.56%和USD。实时查看图表以跟踪SYLD走势。

如何购买SYLD股票？

您可以以85.08的当前价格购买Cambria Shareholder收益 ETF股票。订单通常设置在85.08或85.38附近，而40和-0.22%显示市场活动。立即关注SYLD的实时图表更新。

如何投资SYLD股票？

投资Cambria Shareholder收益 ETF需要考虑年度范围65.26 - 85.43和当前价格85.08。许多人在以85.08或85.38下订单之前，会比较1.42%和。实时查看SYLD价格图表，了解每日变化。

Cambria Shareholder收益 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Cambria Shareholder收益 ETF的最高价格是85.43。在65.26 - 85.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cambria Shareholder收益 ETF的绩效。

Cambria Shareholder收益 ETF股票的最低价格是多少？

Cambria Shareholder收益 ETF（SYLD）的最低价格为65.26。将其与当前的85.08和65.26 - 85.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SYLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SYLD股票是什么时候拆分的？

Cambria Shareholder收益 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、85.02和23.56%中可见。

日范围
85.08 85.40
年范围
65.26 85.43
前一天收盘价
85.02
开盘价
85.27
卖价
85.08
买价
85.38
最低价
85.08
最高价
85.40
交易量
40
日变化
0.07%
月变化
1.42%
6个月变化
12.35%
年变化
23.56%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%