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SYFI: AB Short Duration High Yield ETF
Курс SYFI за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.62, а максимальная — 35.64.
Следите за динамикой AB Short Duration High Yield ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SYFI сегодня?
AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) сегодня оценивается на уровне 35.63. Инструмент торгуется в пределах 35.62 - 35.64, вчерашнее закрытие составило 35.61, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SYFI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AB Short Duration High Yield ETF?
AB Short Duration High Yield ETF в настоящее время оценивается в 35.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.88% и USD. Отслеживайте движения SYFI на графике в реальном времени.
Как купить акции SYFI?
Вы можете купить акции AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) по текущей цене 35.63. Ордера обычно размещаются около 35.63 или 35.93, тогда как 8 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SYFI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SYFI?
Инвестирование в AB Short Duration High Yield ETF предполагает учет годового диапазона 35.11 - 36.03 и текущей цены 35.63. Многие сравнивают 0.34% и 0.00% перед размещением ордеров на 35.63 или 35.93. Изучайте ежедневные изменения цены SYFI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AB Short Duration High Yield ETF?
Самая высокая цена AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) за последний год составила 36.03. Акции заметно колебались в пределах 35.11 - 36.03, сравнение с 35.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AB Short Duration High Yield ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AB Short Duration High Yield ETF?
Самая низкая цена AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) за год составила 35.11. Сравнение с текущими 35.63 и 35.11 - 36.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SYFI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SYFI?
В прошлом AB Short Duration High Yield ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.61 и -0.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.61
- Open
- 35.63
- Bid
- 35.63
- Ask
- 35.93
- Low
- 35.62
- High
- 35.64
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- 0.34%
- 6-месячное изменение
- 0.00%
- Годовое изменение
- -0.88%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%