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SYFI: AB Short Duration High Yield ETF

35.62 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SYFI汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点35.62和高点35.64进行交易。

关注AB Short Duration High Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SYFI股票今天的价格是多少？

AB Short Duration High Yield ETF股票今天的定价为35.62。它在35.62 - 35.64范围内交易，昨天的收盘价为35.61，交易量达到100。SYFI的实时价格图表显示了这些更新。

AB Short Duration High Yield ETF股票是否支付股息？

AB Short Duration High Yield ETF目前的价值为35.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.90%和USD。实时查看图表以跟踪SYFI走势。

如何购买SYFI股票？

您可以以35.62的当前价格购买AB Short Duration High Yield ETF股票。订单通常设置在35.62或35.92附近，而100和-0.03%显示市场活动。立即关注SYFI的实时图表更新。

如何投资SYFI股票？

投资AB Short Duration High Yield ETF需要考虑年度范围35.11 - 36.03和当前价格35.62。许多人在以35.62或35.92下订单之前，会比较0.31%和。实时查看SYFI价格图表，了解每日变化。

AB Short Duration High Yield ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AB Short Duration High Yield ETF的最高价格是36.03。在35.11 - 36.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AB Short Duration High Yield ETF的绩效。

AB Short Duration High Yield ETF股票的最低价格是多少？

AB Short Duration High Yield ETF（SYFI）的最低价格为35.11。将其与当前的35.62和35.11 - 36.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SYFI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SYFI股票是什么时候拆分的？

AB Short Duration High Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.61和-0.90%中可见。

日范围
35.62 35.64
年范围
35.11 36.03
前一天收盘价
35.61
开盘价
35.63
卖价
35.62
买价
35.92
最低价
35.62
最高价
35.64
交易量
100
日变化
0.03%
月变化
0.31%
6个月变化
-0.03%
年变化
-0.90%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%