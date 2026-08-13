SYFI股票今天的价格是多少？ AB Short Duration High Yield ETF股票今天的定价为35.62。它在35.62 - 35.64范围内交易，昨天的收盘价为35.61，交易量达到100。SYFI的实时价格图表显示了这些更新。

AB Short Duration High Yield ETF股票是否支付股息？ AB Short Duration High Yield ETF目前的价值为35.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.90%和USD。实时查看图表以跟踪SYFI走势。

如何购买SYFI股票？ 您可以以35.62的当前价格购买AB Short Duration High Yield ETF股票。订单通常设置在35.62或35.92附近，而100和-0.03%显示市场活动。立即关注SYFI的实时图表更新。

如何投资SYFI股票？ 投资AB Short Duration High Yield ETF需要考虑年度范围35.11 - 36.03和当前价格35.62。许多人在以35.62或35.92下订单之前，会比较0.31%和。实时查看SYFI价格图表，了解每日变化。

AB Short Duration High Yield ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，AB Short Duration High Yield ETF的最高价格是36.03。在35.11 - 36.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AB Short Duration High Yield ETF的绩效。

AB Short Duration High Yield ETF股票的最低价格是多少？ AB Short Duration High Yield ETF（SYFI）的最低价格为35.11。将其与当前的35.62和35.11 - 36.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SYFI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。