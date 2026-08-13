SYFI: AB Short Duration High Yield ETF
今日SYFI汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点35.62和高点35.64进行交易。
关注AB Short Duration High Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SYFI股票今天的价格是多少？
AB Short Duration High Yield ETF股票今天的定价为35.62。它在35.62 - 35.64范围内交易，昨天的收盘价为35.61，交易量达到100。SYFI的实时价格图表显示了这些更新。
AB Short Duration High Yield ETF股票是否支付股息？
AB Short Duration High Yield ETF目前的价值为35.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.90%和USD。实时查看图表以跟踪SYFI走势。
如何购买SYFI股票？
您可以以35.62的当前价格购买AB Short Duration High Yield ETF股票。订单通常设置在35.62或35.92附近，而100和-0.03%显示市场活动。立即关注SYFI的实时图表更新。
如何投资SYFI股票？
投资AB Short Duration High Yield ETF需要考虑年度范围35.11 - 36.03和当前价格35.62。许多人在以35.62或35.92下订单之前，会比较0.31%和。实时查看SYFI价格图表，了解每日变化。
AB Short Duration High Yield ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AB Short Duration High Yield ETF的最高价格是36.03。在35.11 - 36.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AB Short Duration High Yield ETF的绩效。
AB Short Duration High Yield ETF股票的最低价格是多少？
AB Short Duration High Yield ETF（SYFI）的最低价格为35.11。将其与当前的35.62和35.11 - 36.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SYFI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SYFI股票是什么时候拆分的？
AB Short Duration High Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.61和-0.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.61
- 开盘价
- 35.63
- 卖价
- 35.62
- 买价
- 35.92
- 最低价
- 35.62
- 最高价
- 35.64
- 交易量
- 100
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- 0.31%
- 6个月变化
- -0.03%
- 年变化
- -0.90%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%