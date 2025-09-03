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SWVL: Swvl Holdings Corp - Class A
Курс SWVL за сегодня изменился на 2.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.38, а максимальная — 1.44.
Следите за динамикой Swvl Holdings Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Новости SWVL
- Swvl восстановила соответствие требованиям листинга Nasdaq
- Swvl отчиталась о чистой прибыли $1,3 млн и росте дохода на 41%
- Swvl заключает контракт на $1,5 млн в сфере здравоохранения в КСА
- Swvl secures $1.5 million healthcare mobility contract in Saudi Arabia
- Акции Swvl взлетели после контракта с ОАЭ на $5,5 млн
- Swvl stock soars after securing $5.5 million UAE contract
- Swvl заключает контракт на $5,5 млн в ОАЭ, расширяя услуги мобильности
- Swvl secures $5.5 million contract in UAE, expanding mobility services
- Swvl расширяется с контрактом на $2,2 млн в Кувейте
- Swvl expands with $2.2 million mobility contract in Kuwait
- Партнерство Swvl и Bank AlJazira достигло 100 000 бронирований
- Swvl and Bank AlJazira partnership reaches 100,000 booking milestone
- Swvl reports 26% revenue growth and profitability in H1 2025
- Swvl Egypt operations return to peak revenue levels after restructuring
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SWVL сегодня?
Swvl Holdings Corp - Class A (SWVL) сегодня оценивается на уровне 1.40. Инструмент торгуется в пределах 1.38 - 1.44, вчерашнее закрытие составило 1.37, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SWVL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Swvl Holdings Corp - Class A?
Swvl Holdings Corp - Class A в настоящее время оценивается в 1.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -53.95% и USD. Отслеживайте движения SWVL на графике в реальном времени.
Как купить акции SWVL?
Вы можете купить акции Swvl Holdings Corp - Class A (SWVL) по текущей цене 1.40. Ордера обычно размещаются около 1.40 или 1.70, тогда как 7 и -0.71% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SWVL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SWVL?
Инвестирование в Swvl Holdings Corp - Class A предполагает учет годового диапазона 1.30 - 3.81 и текущей цены 1.40. Многие сравнивают -2.78% и -6.04% перед размещением ордеров на 1.40 или 1.70. Изучайте ежедневные изменения цены SWVL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Swvl Holdings Corp - Class A?
Самая высокая цена Swvl Holdings Corp - Class A (SWVL) за последний год составила 3.81. Акции заметно колебались в пределах 1.30 - 3.81, сравнение с 1.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Swvl Holdings Corp - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Swvl Holdings Corp - Class A?
Самая низкая цена Swvl Holdings Corp - Class A (SWVL) за год составила 1.30. Сравнение с текущими 1.40 и 1.30 - 3.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SWVL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SWVL?
В прошлом Swvl Holdings Corp - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.37 и -53.95% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.37
- Open
- 1.41
- Bid
- 1.40
- Ask
- 1.70
- Low
- 1.38
- High
- 1.44
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 2.19%
- Месячное изменение
- -2.78%
- 6-месячное изменение
- -6.04%
- Годовое изменение
- -53.95%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%