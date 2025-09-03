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SWVL: Swvl Holdings Corp - Class A

1.40 USD 0.03 (2.19%)
Сектор: Технологии Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SWVL за сегодня изменился на 2.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.38, а максимальная — 1.44.

Следите за динамикой Swvl Holdings Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SWVL сегодня?

Swvl Holdings Corp - Class A (SWVL) сегодня оценивается на уровне 1.40. Инструмент торгуется в пределах 1.38 - 1.44, вчерашнее закрытие составило 1.37, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SWVL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Swvl Holdings Corp - Class A?

Swvl Holdings Corp - Class A в настоящее время оценивается в 1.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -53.95% и USD. Отслеживайте движения SWVL на графике в реальном времени.

Как купить акции SWVL?

Вы можете купить акции Swvl Holdings Corp - Class A (SWVL) по текущей цене 1.40. Ордера обычно размещаются около 1.40 или 1.70, тогда как 7 и -0.71% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SWVL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SWVL?

Инвестирование в Swvl Holdings Corp - Class A предполагает учет годового диапазона 1.30 - 3.81 и текущей цены 1.40. Многие сравнивают -2.78% и -6.04% перед размещением ордеров на 1.40 или 1.70. Изучайте ежедневные изменения цены SWVL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Swvl Holdings Corp - Class A?

Самая высокая цена Swvl Holdings Corp - Class A (SWVL) за последний год составила 3.81. Акции заметно колебались в пределах 1.30 - 3.81, сравнение с 1.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Swvl Holdings Corp - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Swvl Holdings Corp - Class A?

Самая низкая цена Swvl Holdings Corp - Class A (SWVL) за год составила 1.30. Сравнение с текущими 1.40 и 1.30 - 3.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SWVL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SWVL?

В прошлом Swvl Holdings Corp - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.37 и -53.95% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.38 1.44
Годовой диапазон
1.30 3.81
Предыдущее закрытие
1.37
Open
1.41
Bid
1.40
Ask
1.70
Low
1.38
High
1.44
Объем
7
Дневное изменение
2.19%
Месячное изменение
-2.78%
6-месячное изменение
-6.04%
Годовое изменение
-53.95%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%