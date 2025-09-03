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SWVL: Swvl Holdings Corp - Class A

1.45 USD 0.05 (3.57%)
版块: 技术 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SWVL汇率已更改3.57%。当日，交易品种以低点1.43和高点1.48进行交易。

关注Swvl Holdings Corp - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
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SWVL新闻

常见问题解答

SWVL股票今天的价格是多少？

Swvl Holdings Corp - Class A股票今天的定价为1.45。它在1.43 - 1.48范围内交易，昨天的收盘价为1.40，交易量达到9。SWVL的实时价格图表显示了这些更新。

Swvl Holdings Corp - Class A股票是否支付股息？

Swvl Holdings Corp - Class A目前的价值为1.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-52.30%和USD。实时查看图表以跟踪SWVL走势。

如何购买SWVL股票？

您可以以1.45的当前价格购买Swvl Holdings Corp - Class A股票。订单通常设置在1.45或1.75附近，而9和1.40%显示市场活动。立即关注SWVL的实时图表更新。

如何投资SWVL股票？

投资Swvl Holdings Corp - Class A需要考虑年度范围1.30 - 3.81和当前价格1.45。许多人在以1.45或1.75下订单之前，会比较0.69%和。实时查看SWVL价格图表，了解每日变化。

Swvl Holdings Corp - Class A股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Swvl Holdings Corp - Class A的最高价格是3.81。在1.30 - 3.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Swvl Holdings Corp - Class A的绩效。

Swvl Holdings Corp - Class A股票的最低价格是多少？

Swvl Holdings Corp - Class A（SWVL）的最低价格为1.30。将其与当前的1.45和1.30 - 3.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SWVL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SWVL股票是什么时候拆分的？

Swvl Holdings Corp - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.40和-52.30%中可见。

日范围
1.43 1.48
年范围
1.30 3.81
前一天收盘价
1.40
开盘价
1.43
卖价
1.45
买价
1.75
最低价
1.43
最高价
1.48
交易量
9
日变化
3.57%
月变化
0.69%
6个月变化
-2.68%
年变化
-52.30%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%