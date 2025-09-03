Swvl Holdings Corp - Class A股票今天的定价为1.45。它在1.43 - 1.48范围内交易，昨天的收盘价为1.40，交易量达到9。SWVL的实时价格图表显示了这些更新。

Swvl Holdings Corp - Class A目前的价值为1.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-52.30%和USD。实时查看图表以跟踪SWVL走势。

您可以以1.45的当前价格购买Swvl Holdings Corp - Class A股票。订单通常设置在1.45或1.75附近，而9和1.40%显示市场活动。立即关注SWVL的实时图表更新。

投资Swvl Holdings Corp - Class A需要考虑年度范围1.30 - 3.81和当前价格1.45。许多人在以1.45或1.75下订单之前，会比较0.69%和。实时查看SWVL价格图表，了解每日变化。

Swvl Holdings Corp - Class A股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Swvl Holdings Corp - Class A的最高价格是3.81。在1.30 - 3.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Swvl Holdings Corp - Class A的绩效。