SWVL: Swvl Holdings Corp - Class A
今日SWVL汇率已更改3.57%。当日，交易品种以低点1.43和高点1.48进行交易。
关注Swvl Holdings Corp - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- D1
- W1
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常见问题解答
SWVL股票今天的价格是多少？
Swvl Holdings Corp - Class A股票今天的定价为1.45。它在1.43 - 1.48范围内交易，昨天的收盘价为1.40，交易量达到9。SWVL的实时价格图表显示了这些更新。
Swvl Holdings Corp - Class A股票是否支付股息？
Swvl Holdings Corp - Class A目前的价值为1.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-52.30%和USD。实时查看图表以跟踪SWVL走势。
如何购买SWVL股票？
您可以以1.45的当前价格购买Swvl Holdings Corp - Class A股票。订单通常设置在1.45或1.75附近，而9和1.40%显示市场活动。立即关注SWVL的实时图表更新。
如何投资SWVL股票？
投资Swvl Holdings Corp - Class A需要考虑年度范围1.30 - 3.81和当前价格1.45。许多人在以1.45或1.75下订单之前，会比较0.69%和。实时查看SWVL价格图表，了解每日变化。
Swvl Holdings Corp - Class A股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Swvl Holdings Corp - Class A的最高价格是3.81。在1.30 - 3.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Swvl Holdings Corp - Class A的绩效。
Swvl Holdings Corp - Class A股票的最低价格是多少？
Swvl Holdings Corp - Class A（SWVL）的最低价格为1.30。将其与当前的1.45和1.30 - 3.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SWVL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SWVL股票是什么时候拆分的？
Swvl Holdings Corp - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.40和-52.30%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.40
- 开盘价
- 1.43
- 卖价
- 1.45
- 买价
- 1.75
- 最低价
- 1.43
- 最高价
- 1.48
- 交易量
- 9
- 日变化
- 3.57%
- 月变化
- 0.69%
- 6个月变化
- -2.68%
- 年变化
- -52.30%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%