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SWP: SWP GROWTH & INCOME ETF

29.30 USD 0.09 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SWP за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.23, а максимальная — 29.32.

Следите за динамикой SWP GROWTH & INCOME ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SWP сегодня?

SWP GROWTH & INCOME ETF (SWP) сегодня оценивается на уровне 29.30. Инструмент торгуется в пределах 29.23 - 29.32, вчерашнее закрытие составило 29.21, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SWP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SWP GROWTH & INCOME ETF?

SWP GROWTH & INCOME ETF в настоящее время оценивается в 29.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.96% и USD. Отслеживайте движения SWP на графике в реальном времени.

Как купить акции SWP?

Вы можете купить акции SWP GROWTH & INCOME ETF (SWP) по текущей цене 29.30. Ордера обычно размещаются около 29.30 или 29.60, тогда как 12 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SWP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SWP?

Инвестирование в SWP GROWTH & INCOME ETF предполагает учет годового диапазона 25.81 - 29.38 и текущей цены 29.30. Многие сравнивают 2.59% и 2.95% перед размещением ордеров на 29.30 или 29.60. Изучайте ежедневные изменения цены SWP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SWP GROWTH & INCOME ETF?

Самая высокая цена SWP GROWTH & INCOME ETF (SWP) за последний год составила 29.38. Акции заметно колебались в пределах 25.81 - 29.38, сравнение с 29.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SWP GROWTH & INCOME ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SWP GROWTH & INCOME ETF?

Самая низкая цена SWP GROWTH & INCOME ETF (SWP) за год составила 25.81. Сравнение с текущими 29.30 и 25.81 - 29.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SWP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SWP?

В прошлом SWP GROWTH & INCOME ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.21 и 0.96% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.23 29.32
Годовой диапазон
25.81 29.38
Предыдущее закрытие
29.21
Open
29.29
Bid
29.30
Ask
29.60
Low
29.23
High
29.32
Объем
12
Дневное изменение
0.31%
Месячное изменение
2.59%
6-месячное изменение
2.95%
Годовое изменение
0.96%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%