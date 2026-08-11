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SWP: SWP GROWTH & INCOME ETF
Курс SWP за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.23, а максимальная — 29.32.
Следите за динамикой SWP GROWTH & INCOME ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SWP сегодня?
SWP GROWTH & INCOME ETF (SWP) сегодня оценивается на уровне 29.30. Инструмент торгуется в пределах 29.23 - 29.32, вчерашнее закрытие составило 29.21, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SWP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SWP GROWTH & INCOME ETF?
SWP GROWTH & INCOME ETF в настоящее время оценивается в 29.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.96% и USD. Отслеживайте движения SWP на графике в реальном времени.
Как купить акции SWP?
Вы можете купить акции SWP GROWTH & INCOME ETF (SWP) по текущей цене 29.30. Ордера обычно размещаются около 29.30 или 29.60, тогда как 12 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SWP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SWP?
Инвестирование в SWP GROWTH & INCOME ETF предполагает учет годового диапазона 25.81 - 29.38 и текущей цены 29.30. Многие сравнивают 2.59% и 2.95% перед размещением ордеров на 29.30 или 29.60. Изучайте ежедневные изменения цены SWP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SWP GROWTH & INCOME ETF?
Самая высокая цена SWP GROWTH & INCOME ETF (SWP) за последний год составила 29.38. Акции заметно колебались в пределах 25.81 - 29.38, сравнение с 29.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SWP GROWTH & INCOME ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SWP GROWTH & INCOME ETF?
Самая низкая цена SWP GROWTH & INCOME ETF (SWP) за год составила 25.81. Сравнение с текущими 29.30 и 25.81 - 29.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SWP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SWP?
В прошлом SWP GROWTH & INCOME ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.21 и 0.96% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.21
- Open
- 29.29
- Bid
- 29.30
- Ask
- 29.60
- Low
- 29.23
- High
- 29.32
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 0.31%
- Месячное изменение
- 2.59%
- 6-месячное изменение
- 2.95%
- Годовое изменение
- 0.96%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%