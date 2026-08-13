SWP: SWP GROWTH & INCOME ETF
今日SWP汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点29.34和高点29.38进行交易。
关注SWP GROWTH & INCOME ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SWP股票今天的价格是多少？
SWP GROWTH & INCOME ETF股票今天的定价为29.36。它在29.34 - 29.38范围内交易，昨天的收盘价为29.30，交易量达到10。SWP的实时价格图表显示了这些更新。
SWP GROWTH & INCOME ETF股票是否支付股息？
SWP GROWTH & INCOME ETF目前的价值为29.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.17%和USD。实时查看图表以跟踪SWP走势。
如何购买SWP股票？
您可以以29.36的当前价格购买SWP GROWTH & INCOME ETF股票。订单通常设置在29.36或29.66附近，而10和0.07%显示市场活动。立即关注SWP的实时图表更新。
如何投资SWP股票？
投资SWP GROWTH & INCOME ETF需要考虑年度范围25.81 - 29.38和当前价格29.36。许多人在以29.36或29.66下订单之前，会比较2.80%和。实时查看SWP价格图表，了解每日变化。
SWP GROWTH & INCOME ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SWP GROWTH & INCOME ETF的最高价格是29.38。在25.81 - 29.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SWP GROWTH & INCOME ETF的绩效。
SWP GROWTH & INCOME ETF股票的最低价格是多少？
SWP GROWTH & INCOME ETF（SWP）的最低价格为25.81。将其与当前的29.36和25.81 - 29.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SWP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SWP股票是什么时候拆分的？
SWP GROWTH & INCOME ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.30和1.17%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.30
- 开盘价
- 29.34
- 卖价
- 29.36
- 买价
- 29.66
- 最低价
- 29.34
- 最高价
- 29.38
- 交易量
- 10
- 日变化
- 0.20%
- 月变化
- 2.80%
- 6个月变化
- 3.16%
- 年变化
- 1.17%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%