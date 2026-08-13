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SWP: SWP GROWTH & INCOME ETF

29.36 USD 0.06 (0.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SWP汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点29.34和高点29.38进行交易。

关注SWP GROWTH & INCOME ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SWP股票今天的价格是多少？

SWP GROWTH & INCOME ETF股票今天的定价为29.36。它在29.34 - 29.38范围内交易，昨天的收盘价为29.30，交易量达到10。SWP的实时价格图表显示了这些更新。

SWP GROWTH & INCOME ETF股票是否支付股息？

SWP GROWTH & INCOME ETF目前的价值为29.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.17%和USD。实时查看图表以跟踪SWP走势。

如何购买SWP股票？

您可以以29.36的当前价格购买SWP GROWTH & INCOME ETF股票。订单通常设置在29.36或29.66附近，而10和0.07%显示市场活动。立即关注SWP的实时图表更新。

如何投资SWP股票？

投资SWP GROWTH & INCOME ETF需要考虑年度范围25.81 - 29.38和当前价格29.36。许多人在以29.36或29.66下订单之前，会比较2.80%和。实时查看SWP价格图表，了解每日变化。

SWP GROWTH & INCOME ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SWP GROWTH & INCOME ETF的最高价格是29.38。在25.81 - 29.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SWP GROWTH & INCOME ETF的绩效。

SWP GROWTH & INCOME ETF股票的最低价格是多少？

SWP GROWTH & INCOME ETF（SWP）的最低价格为25.81。将其与当前的29.36和25.81 - 29.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SWP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SWP股票是什么时候拆分的？

SWP GROWTH & INCOME ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.30和1.17%中可见。

日范围
29.34 29.38
年范围
25.81 29.38
前一天收盘价
29.30
开盘价
29.34
卖价
29.36
买价
29.66
最低价
29.34
最高价
29.38
交易量
10
日变化
0.20%
月变化
2.80%
6个月变化
3.16%
年变化
1.17%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%