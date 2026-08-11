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SVIV: Spring Valley Acquisition Corp. IV
Курс SVIV за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.19, а максимальная — 10.20.
Следите за динамикой Spring Valley Acquisition Corp. IV. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SVIV сегодня?
Spring Valley Acquisition Corp. IV (SVIV) сегодня оценивается на уровне 10.20. Инструмент торгуется в пределах 10.19 - 10.20, вчерашнее закрытие составило 10.19, а торговый объем достиг 44. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SVIV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Spring Valley Acquisition Corp. IV?
Spring Valley Acquisition Corp. IV в настоящее время оценивается в 10.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.19% и USD. Отслеживайте движения SVIV на графике в реальном времени.
Как купить акции SVIV?
Вы можете купить акции Spring Valley Acquisition Corp. IV (SVIV) по текущей цене 10.20. Ордера обычно размещаются около 10.20 или 10.50, тогда как 44 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SVIV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SVIV?
Инвестирование в Spring Valley Acquisition Corp. IV предполагает учет годового диапазона 9.55 - 10.80 и текущей цены 10.20. Многие сравнивают 0.29% и 1.19% перед размещением ордеров на 10.20 или 10.50. Изучайте ежедневные изменения цены SVIV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Spring Valley Acquisition Corp. IV?
Самая высокая цена Spring Valley Acquisition Corp. IV (SVIV) за последний год составила 10.80. Акции заметно колебались в пределах 9.55 - 10.80, сравнение с 10.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Spring Valley Acquisition Corp. IV на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Spring Valley Acquisition Corp. IV?
Самая низкая цена Spring Valley Acquisition Corp. IV (SVIV) за год составила 9.55. Сравнение с текущими 10.20 и 9.55 - 10.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SVIV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SVIV?
В прошлом Spring Valley Acquisition Corp. IV проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.19 и 1.19% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.19
- Open
- 10.20
- Bid
- 10.20
- Ask
- 10.50
- Low
- 10.19
- High
- 10.20
- Объем
- 44
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 0.29%
- 6-месячное изменение
- 1.19%
- Годовое изменение
- 1.19%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%