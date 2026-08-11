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SVIV: Spring Valley Acquisition Corp. IV

10.20 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SVIV за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.19, а максимальная — 10.20.

Следите за динамикой Spring Valley Acquisition Corp. IV. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SVIV сегодня?

Spring Valley Acquisition Corp. IV (SVIV) сегодня оценивается на уровне 10.20. Инструмент торгуется в пределах 10.19 - 10.20, вчерашнее закрытие составило 10.19, а торговый объем достиг 44. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SVIV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Spring Valley Acquisition Corp. IV?

Spring Valley Acquisition Corp. IV в настоящее время оценивается в 10.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.19% и USD. Отслеживайте движения SVIV на графике в реальном времени.

Как купить акции SVIV?

Вы можете купить акции Spring Valley Acquisition Corp. IV (SVIV) по текущей цене 10.20. Ордера обычно размещаются около 10.20 или 10.50, тогда как 44 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SVIV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SVIV?

Инвестирование в Spring Valley Acquisition Corp. IV предполагает учет годового диапазона 9.55 - 10.80 и текущей цены 10.20. Многие сравнивают 0.29% и 1.19% перед размещением ордеров на 10.20 или 10.50. Изучайте ежедневные изменения цены SVIV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Spring Valley Acquisition Corp. IV?

Самая высокая цена Spring Valley Acquisition Corp. IV (SVIV) за последний год составила 10.80. Акции заметно колебались в пределах 9.55 - 10.80, сравнение с 10.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Spring Valley Acquisition Corp. IV на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Spring Valley Acquisition Corp. IV?

Самая низкая цена Spring Valley Acquisition Corp. IV (SVIV) за год составила 9.55. Сравнение с текущими 10.20 и 9.55 - 10.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SVIV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SVIV?

В прошлом Spring Valley Acquisition Corp. IV проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.19 и 1.19% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.19 10.20
Годовой диапазон
9.55 10.80
Предыдущее закрытие
10.19
Open
10.20
Bid
10.20
Ask
10.50
Low
10.19
High
10.20
Объем
44
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
0.29%
6-месячное изменение
1.19%
Годовое изменение
1.19%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%