SVIV: Spring Valley Acquisition Corp. IV
今日SVIV汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点10.19和高点10.20进行交易。
关注Spring Valley Acquisition Corp. IV动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
SVIV股票今天的价格是多少？
Spring Valley Acquisition Corp. IV股票今天的定价为10.20。它在10.19 - 10.20范围内交易，昨天的收盘价为10.19，交易量达到44。SVIV的实时价格图表显示了这些更新。
Spring Valley Acquisition Corp. IV股票是否支付股息？
Spring Valley Acquisition Corp. IV目前的价值为10.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.19%和USD。实时查看图表以跟踪SVIV走势。
如何购买SVIV股票？
您可以以10.20的当前价格购买Spring Valley Acquisition Corp. IV股票。订单通常设置在10.20或10.50附近，而44和0.00%显示市场活动。立即关注SVIV的实时图表更新。
如何投资SVIV股票？
投资Spring Valley Acquisition Corp. IV需要考虑年度范围9.55 - 10.80和当前价格10.20。许多人在以10.20或10.50下订单之前，会比较0.29%和。实时查看SVIV价格图表，了解每日变化。
Spring Valley Acquisition Corp. IV股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Spring Valley Acquisition Corp. IV的最高价格是10.80。在9.55 - 10.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Spring Valley Acquisition Corp. IV的绩效。
Spring Valley Acquisition Corp. IV股票的最低价格是多少？
Spring Valley Acquisition Corp. IV（SVIV）的最低价格为9.55。将其与当前的10.20和9.55 - 10.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SVIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SVIV股票是什么时候拆分的？
Spring Valley Acquisition Corp. IV历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.19和1.19%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.19
- 开盘价
- 10.20
- 卖价
- 10.20
- 买价
- 10.50
- 最低价
- 10.19
- 最高价
- 10.20
- 交易量
- 44
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 0.29%
- 6个月变化
- 1.19%
- 年变化
- 1.19%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%