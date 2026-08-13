报价部分
货币 / SVIV
回到股票

SVIV: Spring Valley Acquisition Corp. IV

10.20 USD 0.01 (0.10%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SVIV汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点10.19和高点10.20进行交易。

关注Spring Valley Acquisition Corp. IV动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SVIV股票今天的价格是多少？

Spring Valley Acquisition Corp. IV股票今天的定价为10.20。它在10.19 - 10.20范围内交易，昨天的收盘价为10.19，交易量达到44。SVIV的实时价格图表显示了这些更新。

Spring Valley Acquisition Corp. IV股票是否支付股息？

Spring Valley Acquisition Corp. IV目前的价值为10.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.19%和USD。实时查看图表以跟踪SVIV走势。

如何购买SVIV股票？

您可以以10.20的当前价格购买Spring Valley Acquisition Corp. IV股票。订单通常设置在10.20或10.50附近，而44和0.00%显示市场活动。立即关注SVIV的实时图表更新。

如何投资SVIV股票？

投资Spring Valley Acquisition Corp. IV需要考虑年度范围9.55 - 10.80和当前价格10.20。许多人在以10.20或10.50下订单之前，会比较0.29%和。实时查看SVIV价格图表，了解每日变化。

Spring Valley Acquisition Corp. IV股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Spring Valley Acquisition Corp. IV的最高价格是10.80。在9.55 - 10.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Spring Valley Acquisition Corp. IV的绩效。

Spring Valley Acquisition Corp. IV股票的最低价格是多少？

Spring Valley Acquisition Corp. IV（SVIV）的最低价格为9.55。将其与当前的10.20和9.55 - 10.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SVIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SVIV股票是什么时候拆分的？

Spring Valley Acquisition Corp. IV历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.19和1.19%中可见。

日范围
10.19 10.20
年范围
9.55 10.80
前一天收盘价
10.19
开盘价
10.20
卖价
10.20
买价
10.50
最低价
10.19
最高价
10.20
交易量
44
日变化
0.10%
月变化
0.29%
6个月变化
1.19%
年变化
1.19%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%