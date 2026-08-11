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SVAQ: Silicon Valley Acquisition Corp.

10.03 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SVAQ за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.02, а максимальная — 10.03.

Следите за динамикой Silicon Valley Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SVAQ сегодня?

Silicon Valley Acquisition Corp. (SVAQ) сегодня оценивается на уровне 10.03. Инструмент торгуется в пределах 10.02 - 10.03, вчерашнее закрытие составило 10.02, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SVAQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Silicon Valley Acquisition Corp.?

Silicon Valley Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.80% и USD. Отслеживайте движения SVAQ на графике в реальном времени.

Как купить акции SVAQ?

Вы можете купить акции Silicon Valley Acquisition Corp. (SVAQ) по текущей цене 10.03. Ордера обычно размещаются около 10.03 или 10.33, тогда как 5 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SVAQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SVAQ?

Инвестирование в Silicon Valley Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.88 - 10.16 и текущей цены 10.03. Многие сравнивают 0.10% и 1.52% перед размещением ордеров на 10.03 или 10.33. Изучайте ежедневные изменения цены SVAQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Silicon Valley Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Silicon Valley Acquisition Corp. (SVAQ) за последний год составила 10.16. Акции заметно колебались в пределах 9.88 - 10.16, сравнение с 10.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Silicon Valley Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Silicon Valley Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Silicon Valley Acquisition Corp. (SVAQ) за год составила 9.88. Сравнение с текущими 10.03 и 9.88 - 10.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SVAQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SVAQ?

В прошлом Silicon Valley Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.02 и 0.80% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.02 10.03
Годовой диапазон
9.88 10.16
Предыдущее закрытие
10.02
Open
10.02
Bid
10.03
Ask
10.33
Low
10.02
High
10.03
Объем
5
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
1.52%
Годовое изменение
0.80%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%