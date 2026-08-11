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SVAQ: Silicon Valley Acquisition Corp.
Курс SVAQ за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.02, а максимальная — 10.03.
Следите за динамикой Silicon Valley Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- H4
- D1
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SVAQ сегодня?
Silicon Valley Acquisition Corp. (SVAQ) сегодня оценивается на уровне 10.03. Инструмент торгуется в пределах 10.02 - 10.03, вчерашнее закрытие составило 10.02, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SVAQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Silicon Valley Acquisition Corp.?
Silicon Valley Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.80% и USD. Отслеживайте движения SVAQ на графике в реальном времени.
Как купить акции SVAQ?
Вы можете купить акции Silicon Valley Acquisition Corp. (SVAQ) по текущей цене 10.03. Ордера обычно размещаются около 10.03 или 10.33, тогда как 5 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SVAQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SVAQ?
Инвестирование в Silicon Valley Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.88 - 10.16 и текущей цены 10.03. Многие сравнивают 0.10% и 1.52% перед размещением ордеров на 10.03 или 10.33. Изучайте ежедневные изменения цены SVAQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Silicon Valley Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Silicon Valley Acquisition Corp. (SVAQ) за последний год составила 10.16. Акции заметно колебались в пределах 9.88 - 10.16, сравнение с 10.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Silicon Valley Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Silicon Valley Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Silicon Valley Acquisition Corp. (SVAQ) за год составила 9.88. Сравнение с текущими 10.03 и 9.88 - 10.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SVAQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SVAQ?
В прошлом Silicon Valley Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.02 и 0.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.02
- Open
- 10.02
- Bid
- 10.03
- Ask
- 10.33
- Low
- 10.02
- High
- 10.03
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- 1.52%
- Годовое изменение
- 0.80%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%