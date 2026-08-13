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SVAQ: Silicon Valley Acquisition Corp.

10.05 USD 0.02 (0.20%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SVAQ汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点10.05和高点10.05进行交易。

关注Silicon Valley Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SVAQ股票今天的价格是多少？

Silicon Valley Acquisition Corp.股票今天的定价为10.05。它在10.05 - 10.05范围内交易，昨天的收盘价为10.03，交易量达到1。SVAQ的实时价格图表显示了这些更新。

Silicon Valley Acquisition Corp.股票是否支付股息？

Silicon Valley Acquisition Corp.目前的价值为10.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.01%和USD。实时查看图表以跟踪SVAQ走势。

如何购买SVAQ股票？

您可以以10.05的当前价格购买Silicon Valley Acquisition Corp.股票。订单通常设置在10.05或10.35附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注SVAQ的实时图表更新。

如何投资SVAQ股票？

投资Silicon Valley Acquisition Corp.需要考虑年度范围9.88 - 10.16和当前价格10.05。许多人在以10.05或10.35下订单之前，会比较0.30%和。实时查看SVAQ价格图表，了解每日变化。

Silicon Valley Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Silicon Valley Acquisition Corp.的最高价格是10.16。在9.88 - 10.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Silicon Valley Acquisition Corp.的绩效。

Silicon Valley Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？

Silicon Valley Acquisition Corp.（SVAQ）的最低价格为9.88。将其与当前的10.05和9.88 - 10.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SVAQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SVAQ股票是什么时候拆分的？

Silicon Valley Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.03和1.01%中可见。

日范围
10.05 10.05
年范围
9.88 10.16
前一天收盘价
10.03
开盘价
10.05
卖价
10.05
买价
10.35
最低价
10.05
最高价
10.05
交易量
1
日变化
0.20%
月变化
0.30%
6个月变化
1.72%
年变化
1.01%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%