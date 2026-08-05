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SVAL: iShares US Small Cap Value Factor ETF

43.84 USD 0.16 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SVAL за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.72, а максимальная — 43.97.

Следите за динамикой iShares US Small Cap Value Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SVAL сегодня?

iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) сегодня оценивается на уровне 43.84. Инструмент торгуется в пределах 43.72 - 43.97, вчерашнее закрытие составило 44.00, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SVAL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares US Small Cap Value Factor ETF?

iShares US Small Cap Value Factor ETF в настоящее время оценивается в 43.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.67% и USD. Отслеживайте движения SVAL на графике в реальном времени.

Как купить акции SVAL?

Вы можете купить акции iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) по текущей цене 43.84. Ордера обычно размещаются около 43.84 или 44.14, тогда как 11 и -0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SVAL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SVAL?

Инвестирование в iShares US Small Cap Value Factor ETF предполагает учет годового диапазона 31.99 - 44.09 и текущей цены 43.84. Многие сравнивают 1.11% и 17.25% перед размещением ордеров на 43.84 или 44.14. Изучайте ежедневные изменения цены SVAL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares US Small Cap Value Factor ETF?

Самая высокая цена iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) за последний год составила 44.09. Акции заметно колебались в пределах 31.99 - 44.09, сравнение с 44.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares US Small Cap Value Factor ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares US Small Cap Value Factor ETF?

Самая низкая цена iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) за год составила 31.99. Сравнение с текущими 43.84 и 31.99 - 44.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SVAL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SVAL?

В прошлом iShares US Small Cap Value Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.00 и 29.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.72 43.97
Годовой диапазон
31.99 44.09
Предыдущее закрытие
44.00
Open
43.97
Bid
43.84
Ask
44.14
Low
43.72
High
43.97
Объем
11
Дневное изменение
-0.36%
Месячное изменение
1.11%
6-месячное изменение
17.25%
Годовое изменение
29.67%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%