SVAL股票今天的价格是多少？ iShares US Small Cap Value Factor ETF股票今天的定价为43.71。它在43.71 - 43.86范围内交易，昨天的收盘价为43.84，交易量达到28。SVAL的实时价格图表显示了这些更新。

iShares US Small Cap Value Factor ETF股票是否支付股息？ iShares US Small Cap Value Factor ETF目前的价值为43.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.28%和USD。实时查看图表以跟踪SVAL走势。

如何购买SVAL股票？ 您可以以43.71的当前价格购买iShares US Small Cap Value Factor ETF股票。订单通常设置在43.71或44.01附近，而28和-0.25%显示市场活动。立即关注SVAL的实时图表更新。

如何投资SVAL股票？ 投资iShares US Small Cap Value Factor ETF需要考虑年度范围31.99 - 44.09和当前价格43.71。许多人在以43.71或44.01下订单之前，会比较0.81%和。实时查看SVAL价格图表，了解每日变化。

iShares US Small Cap Value Factor ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares US Small Cap Value Factor ETF的最高价格是44.09。在31.99 - 44.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares US Small Cap Value Factor ETF的绩效。

iShares US Small Cap Value Factor ETF股票的最低价格是多少？ iShares US Small Cap Value Factor ETF（SVAL）的最低价格为31.99。将其与当前的43.71和31.99 - 44.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SVAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。