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SVAL: iShares US Small Cap Value Factor ETF

43.71 USD 0.13 (0.30%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SVAL汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点43.71和高点43.86进行交易。

关注iShares US Small Cap Value Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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SVAL新闻

常见问题解答

SVAL股票今天的价格是多少？

iShares US Small Cap Value Factor ETF股票今天的定价为43.71。它在43.71 - 43.86范围内交易，昨天的收盘价为43.84，交易量达到28。SVAL的实时价格图表显示了这些更新。

iShares US Small Cap Value Factor ETF股票是否支付股息？

iShares US Small Cap Value Factor ETF目前的价值为43.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.28%和USD。实时查看图表以跟踪SVAL走势。

如何购买SVAL股票？

您可以以43.71的当前价格购买iShares US Small Cap Value Factor ETF股票。订单通常设置在43.71或44.01附近，而28和-0.25%显示市场活动。立即关注SVAL的实时图表更新。

如何投资SVAL股票？

投资iShares US Small Cap Value Factor ETF需要考虑年度范围31.99 - 44.09和当前价格43.71。许多人在以43.71或44.01下订单之前，会比较0.81%和。实时查看SVAL价格图表，了解每日变化。

iShares US Small Cap Value Factor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares US Small Cap Value Factor ETF的最高价格是44.09。在31.99 - 44.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares US Small Cap Value Factor ETF的绩效。

iShares US Small Cap Value Factor ETF股票的最低价格是多少？

iShares US Small Cap Value Factor ETF（SVAL）的最低价格为31.99。将其与当前的43.71和31.99 - 44.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SVAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SVAL股票是什么时候拆分的？

iShares US Small Cap Value Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.84和29.28%中可见。

日范围
43.71 43.86
年范围
31.99 44.09
前一天收盘价
43.84
开盘价
43.82
卖价
43.71
买价
44.01
最低价
43.71
最高价
43.86
交易量
28
日变化
-0.30%
月变化
0.81%
6个月变化
16.90%
年变化
29.28%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%