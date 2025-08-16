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SUSL: iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
Курс SUSL за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 137.50, а максимальная — 138.09.
Следите за динамикой iShares ESG MSCI USA Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SUSL сегодня?
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) сегодня оценивается на уровне 137.66. Инструмент торгуется в пределах 137.50 - 138.09, вчерашнее закрытие составило 137.93, а торговый объем достиг 57. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SUSL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares ESG MSCI USA Leaders ETF?
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF в настоящее время оценивается в 137.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.15% и USD. Отслеживайте движения SUSL на графике в реальном времени.
Как купить акции SUSL?
Вы можете купить акции iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) по текущей цене 137.66. Ордера обычно размещаются около 137.66 или 137.96, тогда как 57 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SUSL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SUSL?
Инвестирование в iShares ESG MSCI USA Leaders ETF предполагает учет годового диапазона 109.85 - 138.61 и текущей цены 137.66. Многие сравнивают 3.24% и 15.34% перед размещением ордеров на 137.66 или 137.96. Изучайте ежедневные изменения цены SUSL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares ESG MSCI USA Leaders ETF?
Самая высокая цена iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) за последний год составила 138.61. Акции заметно колебались в пределах 109.85 - 138.61, сравнение с 137.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares ESG MSCI USA Leaders ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares ESG MSCI USA Leaders ETF?
Самая низкая цена iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) за год составила 109.85. Сравнение с текущими 137.66 и 109.85 - 138.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SUSL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SUSL?
В прошлом iShares ESG MSCI USA Leaders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 137.93 и 23.15% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 137.93
- Open
- 137.80
- Bid
- 137.66
- Ask
- 137.96
- Low
- 137.50
- High
- 138.09
- Объем
- 57
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- 3.24%
- 6-месячное изменение
- 15.34%
- Годовое изменение
- 23.15%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%