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SUSL: iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

137.20 USD 0.46 (0.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SUSL汇率已更改-0.33%。当日，交易品种以低点137.20和高点138.39进行交易。

关注iShares ESG MSCI USA Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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  • MN

SUSL新闻

常见问题解答

SUSL股票今天的价格是多少？

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF股票今天的定价为137.20。它在137.20 - 138.39范围内交易，昨天的收盘价为137.66，交易量达到21。SUSL的实时价格图表显示了这些更新。

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF股票是否支付股息？

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF目前的价值为137.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.74%和USD。实时查看图表以跟踪SUSL走势。

如何购买SUSL股票？

您可以以137.20的当前价格购买iShares ESG MSCI USA Leaders ETF股票。订单通常设置在137.20或137.50附近，而21和-0.86%显示市场活动。立即关注SUSL的实时图表更新。

如何投资SUSL股票？

投资iShares ESG MSCI USA Leaders ETF需要考虑年度范围109.85 - 138.61和当前价格137.20。许多人在以137.20或137.50下订单之前，会比较2.89%和。实时查看SUSL价格图表，了解每日变化。

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares ESG MSCI USA Leaders ETF的最高价格是138.61。在109.85 - 138.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares ESG MSCI USA Leaders ETF的绩效。

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF股票的最低价格是多少？

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF（SUSL）的最低价格为109.85。将其与当前的137.20和109.85 - 138.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SUSL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SUSL股票是什么时候拆分的？

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、137.66和22.74%中可见。

日范围
137.20 138.39
年范围
109.85 138.61
前一天收盘价
137.66
开盘价
138.39
卖价
137.20
买价
137.50
最低价
137.20
最高价
138.39
交易量
21
日变化
-0.33%
月变化
2.89%
6个月变化
14.96%
年变化
22.74%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%