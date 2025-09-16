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SUSB: iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
Курс SUSB за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.81, а максимальная — 24.83.
Следите за динамикой iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SUSB сегодня?
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) сегодня оценивается на уровне 24.82. Инструмент торгуется в пределах 24.81 - 24.83, вчерашнее закрытие составило 24.86, а торговый объем достиг 129. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SUSB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF?
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.35% и USD. Отслеживайте движения SUSB на графике в реальном времени.
Как купить акции SUSB?
Вы можете купить акции iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) по текущей цене 24.82. Ордера обычно размещаются около 24.82 или 25.12, тогда как 129 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SUSB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SUSB?
Инвестирование в iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.77 - 25.39 и текущей цены 24.82. Многие сравнивают 0.20% и -1.70% перед размещением ордеров на 24.82 или 25.12. Изучайте ежедневные изменения цены SUSB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF?
Самая высокая цена iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) за последний год составила 25.39. Акции заметно колебались в пределах 24.77 - 25.39, сравнение с 24.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF?
Самая низкая цена iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) за год составила 24.77. Сравнение с текущими 24.82 и 24.77 - 25.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SUSB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SUSB?
В прошлом iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.86 и -1.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.86
- Open
- 24.83
- Bid
- 24.82
- Ask
- 25.12
- Low
- 24.81
- High
- 24.83
- Объем
- 129
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- -1.70%
- Годовое изменение
- -1.35%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%