КотировкиРазделы
Валюты / SUSB
Назад в Рынок акций США

SUSB: iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF

24.82 USD 0.04 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SUSB за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.81, а максимальная — 24.83.

Следите за динамикой iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SUSB

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SUSB сегодня?

iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) сегодня оценивается на уровне 24.82. Инструмент торгуется в пределах 24.81 - 24.83, вчерашнее закрытие составило 24.86, а торговый объем достиг 129. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SUSB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF?

iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.35% и USD. Отслеживайте движения SUSB на графике в реальном времени.

Как купить акции SUSB?

Вы можете купить акции iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) по текущей цене 24.82. Ордера обычно размещаются около 24.82 или 25.12, тогда как 129 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SUSB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SUSB?

Инвестирование в iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.77 - 25.39 и текущей цены 24.82. Многие сравнивают 0.20% и -1.70% перед размещением ордеров на 24.82 или 25.12. Изучайте ежедневные изменения цены SUSB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF?

Самая высокая цена iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) за последний год составила 25.39. Акции заметно колебались в пределах 24.77 - 25.39, сравнение с 24.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF?

Самая низкая цена iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) за год составила 24.77. Сравнение с текущими 24.82 и 24.77 - 25.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SUSB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SUSB?

В прошлом iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.86 и -1.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.81 24.83
Годовой диапазон
24.77 25.39
Предыдущее закрытие
24.86
Open
24.83
Bid
24.82
Ask
25.12
Low
24.81
High
24.83
Объем
129
Дневное изменение
-0.16%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
-1.70%
Годовое изменение
-1.35%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%