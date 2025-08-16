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SUSA: iShares MSCI USA ESG Select ETF

158.80 USD 0.10 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SUSA за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 158.80, а максимальная — 158.85.

Следите за динамикой iShares MSCI USA ESG Select ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SUSA сегодня?

iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) сегодня оценивается на уровне 158.80. Инструмент торгуется в пределах 158.80 - 158.85, вчерашнее закрытие составило 158.70, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SUSA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI USA ESG Select ETF?

iShares MSCI USA ESG Select ETF в настоящее время оценивается в 158.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.72% и USD. Отслеживайте движения SUSA на графике в реальном времени.

Как купить акции SUSA?

Вы можете купить акции iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) по текущей цене 158.80. Ордера обычно размещаются около 158.80 или 159.10, тогда как 2 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SUSA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SUSA?

Инвестирование в iShares MSCI USA ESG Select ETF предполагает учет годового диапазона 128.08 - 159.47 и текущей цены 158.80. Многие сравнивают 3.33% и 14.83% перед размещением ордеров на 158.80 или 159.10. Изучайте ежедневные изменения цены SUSA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI USA ESG Select ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) за последний год составила 159.47. Акции заметно колебались в пределах 128.08 - 159.47, сравнение с 158.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI USA ESG Select ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI USA ESG Select ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) за год составила 128.08. Сравнение с текущими 158.80 и 128.08 - 159.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SUSA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SUSA?

В прошлом iShares MSCI USA ESG Select ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 158.70 и 13.72% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
158.80 158.85
Годовой диапазон
128.08 159.47
Предыдущее закрытие
158.70
Open
158.85
Bid
158.80
Ask
159.10
Low
158.80
High
158.85
Объем
2
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
3.33%
6-месячное изменение
14.83%
Годовое изменение
13.72%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%